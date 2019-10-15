RELIKT показали «Дрэва Жыцця»

Группа RELIKT наконец избавилась от мучившей всех единички в своем названии (как правильно — Re1ikt или Rel1kt?) и под человекопонятной вывеской выпустила альбом Дрэва Жыцця, в который вошли десять народных песен, любовно отобранных по полям и весям Беларуси.

«Релиз связан с фундаментальными понятиями человеческого бытия: жизнь и смерть, добро и зло, а также является ключевым символом белорусской мифологии и культуры. Нам хочется, чтобы песни, которые пели наши предки, бабушки и дедушки, не исчезли, а продолжали звучать на фестивалях, в клубах и айпадах, чтобы дерево нашего рода и народа не засыхало, а давало новые побеги». Увидеть коллектив вживую можно будет на солянке в Doodah King 6 ноября.