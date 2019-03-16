RED HOT CHILI PEPPERS отыграли концерт у египетских пирамид

Вчера, 15 марта, RED HOT CHILI PEPPERS отыграли концерт у египетских пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина на плато Гиза, запустив по этому поводу онлайн-трансляцию. Кто пропустил, но почему-то не спит до сих пор, смотрим видео!

, рубрика(и): Быстрые новости

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