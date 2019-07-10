Речной пост-метал/блэковый опен-эйр, или Лучший способ упороться в последние выходные июля

«Вилья-фест» — называется любопытное мероприятие, которое пройдет 27-28 июля в агроусадьбе в д. Войниденяты (120 км от Минска, 4 км от Сморгони) на берегу реки Вилия. «Тебя ждут выходные, наполненные музыкой, общением и единением с природой. Не забывай палатку и средство от комаров», — пишут организаторы и анонсируют концертную программу с участием CHALLENGER DEEP, RICH CHAMOMILE, MASQUE NOIR, САЛМИАККИ, WINDOVER, ПОЗДНО, KRVVLA, TRAVM, ВIЙ, а также афтерпати в стиле drum’n’bass / house / garage / jungle.

Стоимость билета 10 рублей.

Дополнительная информация, в то числе как добраться, см. в официальной встрече вк.