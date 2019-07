Речной пост-метал/блэковый опен-эйр, или Лучший способ упороться в последние выходные июля

В этот день родились 1950 - Eric Carr (KISS) †



1954 - Eric Adams (MANOWAR)



1967 - John Petrucci (DREAM THEATER)



1969 - Jesse Pintado (TERRORIZER, NAPALM DEATH, LOCK UP) †



1974 - Sharon den Adel (WITHIN TEMPTATION)



1975 - Maurizio Iacono (EX DEO, KATAKLYSM)



1985 - Daniel "Dan" Presland (NE OBLIVISCARIS)

10 релизов июля Abbath Outstrider Lacrimas Profundere Bleeding The Stars Disentomb The Decaying Light Thy Art Is Murder Human Target Ellefson Sleeping Giants Batushka Hospodi Wormwood Nattarvet Sinner Santa Muerte Sabaton The Great War Torche Admission