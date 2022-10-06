Randy Blythe
06.10.2022

Randy Blythe из LAMB OF GOD полезничает в Эквадоре

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Буквально завтра LAMB OF GOD выпускают девятый альбом Omens. Вне рекламной кампании будущего релиза, вокалист Randy Blythe проявил себя с неожиданной стороны. Недавно он был замечен в эфире на Weather Channel!

Там он появился, чтобы рассказать, как в свободное от метала время пытается спасти леса Эквадора.

К этой теме музыкант пришел несколько лет назад, познакомившись и подружившись с эквадорцем по имени Карлос. Его его помощью Рэнди купил большой участок земли, на котором был вырублен лес, и занялся восстановлением естественной растительности.

«В Эквадоре самый высокий процент вырубки лесов во всем западном полушарии, — рассказал музыкант в передаче, — что ведет к образованию парниковых газов. Потом дело идет дальше, по цепочке, уровень прибрежных вод повышается — все это взаимосвязано. Климатические изменения — то, что происходит прямо здесь и сейчас, и я не могу закрыть на это глаза.

К слову, вопрос перекликается с лейтмотивом будущего альбом LAMB OF GOD Omens — «дурные знаки». Речь в нем не о какой-то мистике, а о скверных исторических паттернах, которые повторяются снова и снова».

Любопытно, что основную сумму на покупку земли Рэнди заработал на своем Cameo, где он пел веселые песенки и записывал ролики по заказу фанатов, решивших с его помощью поздравить друзей или передать привет любимому хомячку.

Эквадорский участок они с Карлосом обнесли забором, взрыхлили землю, высадили лиственные деревья, характерные для региона, и виноградник. «Эквадор находится на экваторе, так что все растет и цветет круглый год. Земля быстро исцеляется. Через тридцать лет тут будут джунгли».

 

 
 
 
 
 
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