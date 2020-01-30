Рафинированный финский дэз-дум: новый альбом DAWN OF SOLACE «Waves»

..Впрочем, больше вам скажет не название группы, а имя автора: за вывеской DAWN OF SOLACE прячется (но не сильно) финский мультистаночник Tuomas Saukkonen, в послужном списке которого WOLFHEART, BEFORE THE DAWN, BLACK SUN AEON и пр. Он пишет музыку и тексты, поет, продюсирует, играет на десятке инструментов, фотографирует и, уверена, умеет варить борщи и строить финские сауны (хотя работает вроде бы садовником). Ибо за что бы Туомас ни взялся — получается красота!

Tuomas SaukkonenWaves — второй альбом DAWN OF SOLACE, забытых на 14 лет и воскрешенных во всей своей мелодик-дэз-хэви-думовой мастерской отрешенности, национальной чувственной суоми-меланхолии, сумрачной и размеренной, в шаге от тоски и полушаге от волшебства.

Атмосферой и жанровой вольностью мне этот релиз временами напоминал YEARNING — которые, увы, никогда ничего не запишут. Хорошо, в утешение имеется Туомас — его много, его прет, и свежак Waves, прямо скажем, очень неплох.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sergey25 30.01.2020 в 11:59

    Как мы все теперь знаем: плохого музыканта Туомасом родители не назовут! И внезапно — финская Кататония?!

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  2. Алексей 30.01.2020 в 15:33

    Ну вот, Туомаса только на 7 лет хватило, как опять по проектам начал расплываться.

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  3. Matti 31.01.2020 в 00:33

    На ранние записи Гражданской Обороны похоже.

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  4. Matti 31.01.2020 в 00:42

    И местами на би-2

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  5. Зануда 31.01.2020 в 04:22

    И Кобзона.

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