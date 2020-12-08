ПУТЬ в «Юдоль скорби». Псков, вечер, аккордеон, блэк-метал

Мне не довелось увидеть псковскую группу ПУТЬ на концерте в Минске, но в 2020-м неоднократно попадалось ее название в соцсетях, а в октябре, после выхода миника Юдоль скорби, народ начал пинговать уже напрямую — мол, послушай, отличный российский блэк, 30 минут, а уносит на целый вечер.

Возможно, время этой музыки настало сейчас — под декабрьские слякотные депрессивные сумерки, именно в этот безрадостный глупый год, который скоро должен закончиться, — однако, перебирая итоги, наступления будущего ждешь уже не с волнительным трепетом, а тревожно-усталой настороженностью: ну давайте, несите, что там еще!..

Юдоль скорби как раз под это вот настроение. Непроницаема и тосклива. Разнотемповый, плотно сработанный блэк за полчаса втягивает, то разливаясь тягучей неспешностью, то, поймав попутную вьюгу, ускоряясь в галоп и выбрасывая вороний скрим (вокала здесь очень много, временами даже избыточно, к тому же в миксе он выпирает) поверх гитарных запилов. Гитарные пост-атмосферик туманности, пробираясь среди которых, теряясь и приближаясь, словно в заколдованной чаще, бродит аккордеон — и вот именно за ним, пронзительным и волшебным, тянет, зажмурив глаза, отправиться в морок и сонную чащу. Восхитительнейшая фишка. Ну и, безусловно, солидная в целом работа, послушайте тоже.

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