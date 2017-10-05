Психанули! Новый трэшевый трек CAVALERA CONSPIRACY «Insane»

В середине ноября заслуженные «кавалеры» выпускают четвертый полноформатник Psychosis — и судя по первому представленному треку «Insane», на этот раз есть шанс услышать кое-что по-настоящему бодрое. Ну а, по сути, олдовый трэшак: немного «сепультуровского» Arise, небольшие приветы SLAYER, и, в общем, ничего лишнего. Психи, безумие, скорости, примитивная рубящая с плеча лирика. CAVALERA CONSPIRACY!

«CAVALERA — металисты до мозга костей, — говаривал в свое время Макс, — и в этом плане мы практически расисты. В «кавалеровском» мире больше нет ничего, ничего нам больше не надо — эти ваши ковбойские сапоги, или какой-нибудь грандж, рэгги, хип-хоп. Все нафиг. Нам нужен только метал. Не более и не менее. Так что мы все-таки расисты, хаха».