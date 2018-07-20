PSILOCYBE LARVAE выпустили новый сингл

Если кто за годы молчания забыл русских депрессивщиков PSILOCYBE LARVAE, то вот же они! На днях группа опубликовала сингл «The Fall Of Icarus» — первый трек с 2012-го года, отмеченного выпуском альбома The Labyrinth Of Penumbra. О новом полноформатнике речи, увы, пока не идет: недовыжали.

, рубрика(и): Быстрые новости

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