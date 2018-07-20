Если кто за годы молчания забыл русских депрессивщиков PSILOCYBE LARVAE, то вот же они! На днях группа опубликовала сингл «The Fall Of Icarus» — первый трек с 2012-го года, отмеченного выпуском альбома The Labyrinth Of Penumbra. О новом полноформатнике речи, увы, пока не идет: недовыжали.
PSILOCYBE LARVAE выпустили новый сингл
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 16
Оставьте свой комментарий
Актуальное
ближайшие концерты
- OTTO DIX - Суббота, 18 Август 2018
- SONATA ARCTICA - Воскресенье, 26 Август 2018
- Благотворительные "Фолькоцікі": SAKRAMANT, РОКАШ, DYMNA LOTVA, АДАРВIРОГ - Суббота, 01 Сентябрь 2018
Обновления
-
Убить за Сатану. Криминальная история из блэк-метал жизни Таиланда
-
Конкурентка Грайндбабушке. 96-летняя женщина рубится по металу
-
«Форвааард!!!» Премьера нового трека ANAAL NATHRAKH
-
Вечные 90-е: «November Rain» GUNS N’ROSES собрал миллиард просмотров на Youtube
-
Тест! Хорошо ли вы знаете классику дэз-метала?
-
Вокалист трибьют-группы GayC/DC: «Гей-культура прижилась в роке раньше, чем в поп-музыке»
-
На JUDAS PRIEST не похоже. Новая песня DEICIDE «Excommunicated»
-
Новый сингл MADDER MORTEM «Moonlight Over Silver White» — а также вариант потусить у музыкантов в Норвегии!
-
Писькин эффект, или Как STEEL PANTHER отгребают за «сексистскую» примочку
-
Ричард Патрик из FILTER написал обращение Рексу Брауну и Филу Ансельмо: «Ради бога, верните нам PANTERA!»
-
Репортаж: день рождения NIHILIST’a. И один мировой рекорд
-
Умер Bret Hoffmann — брутальный голос MALEVOLENT CREATION
-
«Когда закончится чемпионат по футболу, в России случится следующее большое событие… U.D.O.!!!»
-
Heavy metal fashion: человек, который одел глэм-рокеров и Роба Хэлфорда
-
DEE SNIDER с любовью к металу. «Я считаю, люди тратят слишком много времени, вспоминая «славное прошлое»
В этот день родились1961 - Jim Martin (ex-FAITH NO MORE)
1962 - Lee Aaron
15 релизов июля
Otep Kult 45
Halestorm Vicious
Obscura Diluvium
Between The Buried And Me Automata II
Immortal Northern Chaos Gods
Skeletonwitch Devouring Radiant Light
Jungle Rot Jungle Rot
Hanzel Und Gretyl Satanik Germanik
Sear Bliss Letters From The Edge
Dee Snider For The Love Of Metal
Kontinuum No Need To Reason
Powerwolf The Sacrament Of Sin
Atrocity Okkult II
Runemagick Evoked From Abysmal Sleep
Deafheaven Ordinary Corrupt Human Love
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Готические имена
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии