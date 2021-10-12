Psilocybe Larvae
12.10.2021

PSILOCYBE LARVAE выпускают «Where Silence Dwells»

Новинки и новости

Одна из старейших death doom групп России, в 2000-м порвавшая ряд слушателей на тряпки дебютником Stigmata, PSILOCYBE LARVAE в очередном новом составе готовит на декабрь альбом Where Silence Dwells — после перерыва с вполне себе думовой протяженностью в 9 лет. В записи приняли участие виолончелистка NEBULAE COME SWEET Анастасия Скворцова, скрипачка ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ Мария Лебедева и перкуссионист THEODOR BASTARD Алексей Курасов.

На настоящий момент к прослушиванию доступна тема «Sorvali Cemetery». По классическим канонам жанра; мелодично, немудрено, очень мило.

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