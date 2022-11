Просто и со вкусом: новый альбом GOATWHORE «Angels Hung From The Arches Of Heaven»

Трушная олдовая группа из Нового Орлеана, отмечающая в этом году 25-летие заслуженной бласфемической деятельности, реализовала недавно восьмой полноформатник Angels Hung From The Arches Of Heaven. И ожидания оправдала. (Мне, впрочем, еще до релиза посчастливилось наблюдать концертный чад и угар в их исполнении вживую на разогреве у INCANTATION. Очень впечатляюще! Так что сомнений в готовящемся материале не было.)

Олдскульный, лишенный изысков плотный микс приблэкованного дэз-трэша (скорей европейский, чем американский по звуку), разудалый, риф(ф)леный, сатанически-озверелый, но при этом не лишенный ни мелодики, ни аранжировочной четкости. Костяк группы, коему в среднем за полтос, точно знает, чего и как хочет, и не делает ничего лишнего. Потрошат ангельскую орду в своем новом альбоме мужики деловито, нескучно и мастерски, к финальной «And I Was Delivered From The Wound Of Perdition» выходя на почти эпичный дэз-думовый пафос.

Не революционный, однако очень недурной, прекрасно ложащийся на слух релиз ушедшего октября — как фоново, так и в рамках пристального пристрастного изучения.

