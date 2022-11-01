Просто и со вкусом: новый альбом GOATWHORE «Angels Hung From The Arches Of Heaven»Блог
Трушная олдовая группа из Нового Орлеана, отмечающая в этом году 25-летие заслуженной бласфемической деятельности, реализовала недавно восьмой полноформатник Angels Hung From The Arches Of Heaven. И ожидания оправдала. (Мне, впрочем, еще до релиза посчастливилось наблюдать концертный чад и угар в их исполнении вживую на разогреве у INCANTATION. Очень впечатляюще! Так что сомнений в готовящемся материале не было.)
Олдскульный, лишенный изысков плотный микс приблэкованного дэз-трэша (скорей европейский, чем американский по звуку), разудалый, риф(ф)леный, сатанически-озверелый, но при этом не лишенный ни мелодики, ни аранжировочной четкости. Костяк группы, коему в среднем за полтос, точно знает, чего и как хочет, и не делает ничего лишнего. Потрошат ангельскую орду в своем новом альбоме мужики деловито, нескучно и мастерски, к финальной «And I Was Delivered From The Wound Of Perdition» выходя на почти эпичный дэз-думовый пафос.
Не революционный, однако очень недурной, прекрасно ложащийся на слух релиз ушедшего октября — как фоново, так и в рамках пристального пристрастного изучения.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 66
Обновления
-
Просто и со вкусом: новый альбом GOATWHORE «Angels Hung From The Arches Of Heaven»
-
Robert Fripp: «Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится?»
-
Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо
-
Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA
-
IMMORTAL анонсировали новый альбом «War Against All»
-
DODHEIMSGARD отменяют концерты. «Успех не финален, провал не фатален».
-
В копилку ужастиков: новый клип GWAR «The Cutter» с участием Lzzy Hale
-
WOODS OF DESOLATION выпускают «The Falling Tide»
-
Самый страшный фильм сезона? В прокат вышел «Terrifier 2»
-
STRATOVARIUS выжили
Комментарии
Mazay:
Шлак…
Дед Аким:
Все верно, может делать что захочет (в пределах закона) Это не наши пенсионеры — телевизор …
Дед Аким:
Обожаю эти группы, Шарон красавица великолепная, то что они вместе выступили в одном концерте, это просто праздник какой-то, отличный репортаж, Настя спасибо…
Ветошь:
Дед Аким:
Новинки
Начну с тяжелого, легенды блэк метала, новая работа …
Gerber:
Тварь:
Кататония для меня закончилась после альбома 2003 года.
Потом это стало неинтересно, пресно и с каждым разом все мертвее.
тут вообще ничего нет от той Кататонии — даж…
Зануда:
Меня немного бесит его вокал страдальческий, а музыка приятная …
Юрий:
Sonder77:
Ad Noctum:
Timor et Tremor — «Realm of Ashes»
«Timor et tremor venerunt super me». Ознакомиться с альбомом сподвигло название команды, которое напомнило ту самую строчку текста ком…
Bronco:
Как всегда прекрасный репортаж. Словно сам побывал. Спасибо, Анастасия!…
atr:
О, Стив Харрис продвигает свой любимый футбольный клуб (Вест Хэм, если что)…
Добавить комментарий