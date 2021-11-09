09.11.2021
PROSCRIPTOR MCGOVERN’S APSÛ выдали «Every Watchtower Within Is The Axis Of A Watchtower Without Including Totemic Thresholds»Новинки и новости
Как, может быть, помните, после громкой трансфобной истории распалась группа ABSU — после чего Proscriptor, не моргнув темным взглядом, создал коллектив PROSCRIPTOR MCGOVERN’S APSÛ и подписался на Agonia Records. В конце ноября выходит альбом Proscriptor McGovern’s Apsû, а песня с недлинным по проскрипторовским меркам названием «Every Watchtower Within Is The Axis Of A Watchtower Without Including Totemic Thresholds» уже доступна в эфирах.
Согласно автору, на диске слушателям будет предложен фирменный «mythological occult metal в сочетании с прогрессивными и психоделическими элементами».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 132
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2 комментария
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Комментарии
- Adam: Проскриптор в отличной форме. Приготовлено нечто особенное (даже по проскрипторовским меркам). Три…
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ждём-с! Хотя этот дядя трилогию обещал ещё под именем Absu. Absu,Abzu,Apsu.
Но слово своё не сдержал. Сдался. Читал я на fb откровения трансухи (она, походу, свою страницу уже давно удалила как и свой проект crosspitter), что Транскриптор потом писал, извинялся, типа ‘я был пьян, не знал, что творю’, в общем детский сад. Херово, когда взрослый мужик вот так вот берёт свои слова назад.
Проскриптор в отличной форме. Приготовлено нечто особенное (даже по проскрипторовским меркам). Три произведения, слитые на интернет-помойку, абсолютно разные. Завершающая часть трилогии ABSU — ABZU — APSU обещает стать выдающимся опусом уходящего 2021-го среди профильных.