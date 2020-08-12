Пропущенный альбом первой половины 2020. SVRM «Занепад»Блог
Украинский атмоблэк (к тому же еще и из Харькова) — комбо, которое априори не подведет, однако лонгплей SVRM Занепад, вышедший в начале года, я как-то упустила из виду — и, если с вами произошла такая же незадача, давайте слушать его прямо сейчас. Это прекрасный альбом!
SVRM — проект одного человека, Сергея Ткаченко, параллельно пилящего сырой прикрастованный блэк под вывеской LIFE IS HELL. В дискографии SVRM на сегодня множество миников, а также лонгплей Лихиї вітри стогнуть без упину 2018 года. Хотя… как считать «лонг». Альбомы музыкант делает по 20-25 минут, и как только ты, наглотавшись ядовитых холодных туманов Занепаду, уходишь в пустошь и транс, все снова заканчивается, оставляя на сердце вмятины, отпечатки тоски.
Сергей записывает-сводит-мастерит релизы самостоятельно, в домашней студии, — очевидно, понимая, что никто так, как он, не нарисует, не украсит оттенками черного монумент бессмысленности и отчаянию. Упадку.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Пропущенный альбом первой половины 2020. SVRM «Занепад»
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