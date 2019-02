Пропущенный альбом 2018-го? Группа TRIBULATION взяла взяла шведский «Грэмми» в номинации «Best Hard Rock/Metal»

В отличие от той неоднозначной музыки, которую обычно выкатывают в тяжелых категориях на Grammy, со шведскими наградами Swedish Grammis awards все более-менее очевидно. По итогам 2018-го, например, в категории «Best Hard Rock/Metal» там номинировались AT THE GATES «To Drink From The Night Itself», GHOST — «Prequelle», HARDCORE SUPERSTAR — «You Can’t Kill My Rock ‘N Roll», THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA — «Sometimes The World Ain’t Enough» и TRIBULATION — «Down Below». И, странно или нет, но победил не расхваленный GHOST.

Внезапно все симпатии сошлись на альбоме Down Below TRIBULATION — ну и это ли не повод переслушать его сегодня, попытавшись понять и прочувствовать, что ж такого мы все упустили в прошлом году?

Коллектив существует с начала нулевых; начинал он, как и многие шведские дэзеры, с попыток переиграть ENTOMBED. Но в 2015-м, с альбомом The Children Of The Night, более-менее оформившись и сыгравшись как команда, ребята расширили стилистические рамки, вбросив где-то оккультного готик-рока, где-то симфо, глума и психодела, где-то пост-панковых атмосфер — не ударившись при этом в попсу и сопли, но сделав ставку на качевость и мрачный хэви-металлический драйв. Как, быть может, могли звучать SENTENCED, выживи они и задумай вернуться в тяжелую романтику своих 90-х. Или IN SOLITUDE, свяжись они с NACHTMYSTIUM и вбрось в свое творчество чернухи и экстремальных вокалов.

Down Below 2018-го рафинировал, довел находки TRIBULATION последних лет до пиковых показателей. Ну и вот, как результат, сразу оказался замечен на уровне высоких инстанций. Так переслушаем же и мы сегодня, почему нет?..