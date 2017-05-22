«Пройдемся по классике!» IVORY, ENGRAVING INFINITY, PLEMЯ в «Doodah King»

IVORY, ENGRAVING INFINITY, PLEMЯ 48 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)



(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.

И вот снова «Doodah King», уже немного позабытый, уютный, безо всяких санстанций и странных барных меню клуба ИЛИ бара. Набор коллективов на вечер оказался достаточно нетривиальным: в Международный день гота одновременно играли и классический симфонично-эпичный хэви-метал (IVORY), и готик-дум с блэковыми элементами (ENGRAVING INFINITY), и — ядреной развязкой — трайбл шум, ритм и танцы от PLEMЯ, поклонники которых, загодя заняв места на небольшом танцполе, устраивали буйство, толкучку и слэм, оплетая летающими хайрами томно извивающихся в переднем ряду девушек.

Похоже, шаманско-хищнические пляски антуражных минчан в равной степени очаровывают и дам (еще бы: маскулинность тут возведена на уровень культа), и парней. Последние знают: PLEMЯ — это гарантированный отрыв, и если вокалист, отложив большой барабан, с придыханием обещает, мол, «сейчас пройдемся по классике», значит, настало время взбрыкнуть по траектории очумелого кенгуру, дать в нос друзьям, получить в нос от друзей, — и, счастливо подрыгав конечностями под «Ratamahatta», отправиться домой с зарядом бодрости и свежими синяками. Благо, Убуй Кувалда в какой-то момент сам ринулся в толкотню, а он не только гигантский, но еще и с разнообразными железяками. Такая вот классика!

Ну а если серьезно, то PLEMЯ сейчас выступают достаточно часто — что, безусловно, благотворно: группа, наконец отладив и собрав воедино все свои инструменты, стала звучать монолитно и слаженно, дисбалансы исчезли, и теперь большой красочный механизм пульсирует жарко и гармонично. Вот честно: впервые понравилось не только, как они выглядят, но и как звучат, молодцы! Практика — все-таки великое дело.

И с практикой, хочется верить, интересным сценическим проектом предстанут ENGRAVING INFINITY. Задатки хороши: единообразно продуманный грим (Абрек в виде гота — это, знаете, что-то!), выразительный мужской вокал, меланхолично-экспрессивный материал, навевающий ассоциации с DRACONIAN. Женский вокал — ангельское сопрано — в принципе, тоже неплох, только вот держалась барышня больно уж неуверенно и местами, кажется, путалась в том, что и как исполнять. Хотя для дебюта простительно. Будем ждать продолжения!

IVORY же… ну, если честно, не совсем «моя» музыка. И вроде бы все у них есть: добротность исполнения; яркий, симпатичный, голосистый и харизматичный фронтмен; взрослый концептуальный материал, сотканный из воздушных симфо-мелодий и солидного хэви-метала эпик-разлива. Но… как-то не цепляет, не хватает броских, хитовых рефренов, продолжающих играть в голове еще неделю после того, как нажимаешь на «выкл». Однако, повторюсь, это просто, возможно, несколько «нот май кап оф ти». К качеству работы IVORY претензии никакой.

Ну а вообще… спасибо Kaprikorn promo, что скрасили понедельник! «Готский вечер» вышел как минимум разнообразным.