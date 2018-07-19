Программа фестиваля «Наш Грюнвальд»

Скоро выходные, а значит, время самого масштабного реконструкторского феста этого лета. «Наш Грюнвальд» пройдет в Дудутках 21-22 июля, и организаторы уже опубликовали программу его музыкальных и зрелищно-бугуртных мероприятий.
21 июля
10:20 Торжественное открытие фестиваля. Представление военно-исторических клубов, участников фестиваля «Наш Грюнвальд»
10.50-12:30 «Битва Дворов»
12:30-13:20 Бугурты (массовые сражения), тактические бугурты, маневры
13.20 -14:50 Пеший Рыцарский
15:00-16:30 Реконструкция Грюнвальдской битвы. Массовое сражение
Главная сцена фестиваля «Пир после Битвы»
СТАРЫ ОЛЬСА 16.30 -17.30
ЭПИДЕМИЯ 17.40 — 19.40
МЕЛЬНИЦА 19.50 — 20.50
FOLCORE 21.00 — 21.40
CRUAСHAN 21.50 — 22.50
AILLION 23.00 — 23.50
WIZARD 00.00 — 01.00
22 июля
10.00-11:00 Турнир алебардистов, копейщиков
11.00-14.30 Конный турнир
14.30-15.30 Бугурты
15.30-16.30 Финал турнира лучников
17.30 Официальное закрытие фестиваля
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