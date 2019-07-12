Программа фестиваля «Наш Грюнвальд» 2019

20-21 июля в «Дудутках» состоится традиционный, уже одиннадцатый по счету фестиваль «Наш Грюнвальд», так что кто скучал по рыцарским боям, лучникам, коням, адреналину, это ваш шанс — по масштабности «Грюнвальд» уделывает все аналогичные мероприятия. Программа феста 2019 года такова.

20 июля. Главная площадка фестиваля

10:40 Торжественное открытие.

10:40-11:00 Представление военно-исторических клубов, участников фестиваля «Наш Грюнвальд».

11:00-13:00 Бугурты (массовые сражения) и манёвры: «Захват флага», «Битва на мосту», штурм «Замка» и т.д.

11:00-16:30 Концерты на «дневной» сцене, мастер-классы по танцам, выступления театральных коллективов.

12:00-20:00 Турнир лучников (отборочный тур, первый, второй тур).

13:00-13:40 Турнир алебардистов.

14:00 -15:00 Рыцарский турнир. 2 турнирных площадки.

15:00-16:00 Реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы.

16:00-16:30 Бугурты (массовые сражения).

16:30-00:20. Главная сцена фестиваля. Концерт «Пир после Битвы»

16.30-17.00 ЯВАРЫНА (Беларусь, театр старинной культуры)

17.00-18.00 ЗЕМЛЯ ЛЕГЕНД (Россия, фэнтези-фолк)

18.00-19.00 FRAM (Украина, средневековый этно-рок)

19.00-20.00 MIDNIGHT (Италия, кельтский, средневековый и ренессанс-фолк)

20.00-21.00 SAKRAMANT (Беларусь, фолк-метал)

21.00-22.20 CORVUS CORAX (Германия, средневековый фолк)

22.20-23.10 AILLION (Беларусь, хэви-метал)

23.10-00.20 SKILTRON (Аргентина, кельтский фолк-хеви-метал)

21 июля

11:00-16:30 — Концерты на «дневной» сцене, мастер-классы по танцам, выступления театральных коллективов.

11:00-13:00 Первый этап конного турнира.

13:30-15:30 Второй этап конного турнира.

16:00-16:30 Показательное трюковое шоу лучников.

16:30-17:00 Финал турнира лучников.

18:00 Официальное закрытие фестиваля.

Информацию, где жить и как добраться, см. в паблике феста и на официальном сайте.