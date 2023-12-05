Проект САТАНИНСКИЙ СЕВЕР от музыкантов… ENSIFERUM?Блог
Господа хорошие финские Petri Lindroos и Janne Parviainen провели в ENSIFERUM почти по двадцать лет, и похоже, залихватские эпик-фолк песни-пляски и прочий хэй-хэй за это время порядком остохренел, так что в прошлом году они, осатаневши, перемазавшись корпспейном и олдскулом, создали сайд-проект SATANIC NORTH и, подобрав еще двоих музыкантов (некто из них, например, скрывается под ником Skomorokh), выпустили трехпесенное демо Four Demons. Причем, вне зависимости, насколько несерьезным может казаться все вышесказанное, шуток, иронии, самоиронии и прочего дерьма, которое претит тру-блэкерам, в SATANIC NORTH нет. Все в нем предельно сурово, как финский январь.
Поскольку выпускалась и продвигалась работа своими силами, замечена она была, по сути, лишь местным андеграундом — и, обкатав материал на локальных концертах, недавно SATANIC NORTH подписались на Reaper Entertainment, пообещав вскорости дебютный лонгплей и «по-настоящему мрачную зиму». С гораздо лучшей промоцией.
Пока же зима мрачна недостаточно, поэтому вот вам три песни Four Demons, чтобы более-менее представлять, чего в дальнейшем от финнов (не)ждать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 179
Читайте также:
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Проект САТАНИНСКИЙ СЕВЕР от музыкантов… ENSIFERUM?
-
KISS отыграли последнее шоу прощального тура. «То, чего нам удалось достигнуть, потрясающе. Но этого мало»
-
Мнение. Gavin Rossdale, BUSH: «Из-за AI мы скоро все останемся без работы»
-
Стоит послушать: SYLOSIS «A Sign Of Things To Come»
-
В российском СИЗО заключенным по утрам ставят AC/DC и Bon Jovi. Помимо прочего
-
Драммер KAMELOT запускает «честную» стриминговую платформу для рокеров и металистов
-
«Сатанинский doo-wop» и «бог сдох» от дуэта TWIN TEMPLE
-
Мнение. BUCKCHERRY, Josh Todd: «У нынешних групп есть пять секунд, чтобы привлечь внимание слушателя»
-
Мрачняк недели. Новый клип ALLUVIAL «Death Is But A Door»
-
60-летняя экс-модель Penthouse подала иск на Axl Rose за надругательство в 1989-м
Комментарии
Тварь:
Алексей:
как же это всё убого
Ну хватит уже, старпёрчики вы наши!!! Я не только про Киссов, я про всех с�…
juris:
Игорь:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Надо провести (в связи с произошедшим 20 летним аудио террором 21 века) Нюрнберг 2. И лишать образования и наград посмертно всех причастных. Причем обратить особое вн�…
DimaCar:
Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Ерунда все это «тяжело смотреть больше минуты. Другой вопрос — зачем. «Крик» — это вообще собачка, присмотрись
Я её в Третьяковке в…
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Дед Аким написал(а):
У Леночки красивый псевдоним её сценического рок образа — Джоконда. Всем атеистам советую…
Anastasiya:
Михаил написал(а):
Предыдущий альбом вышел не 9, а 18 лет назад, в 2005
Верно! Все кажется, что 2005 — это недавно …
Михаил:
Дед Аким:
Дед Аким:
Леночка, участница проекта Голос, любимая ученица мэтра советской эстрады — Градского. Голос — относительно честный проект, конкурс, жюри, оценки, в жюри были Мэтры. �…
Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
Дед Аким написал(а):
У Леночки красивый псевдоним её сценического рок образа — Джоконда. Всем атеистам советую посмотреть две карт…
Skomorokh metal
во перкеле!
им бы каверы на Киссов играть