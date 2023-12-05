Проект САТАНИНСКИЙ СЕВЕР от музыкантов… ENSIFERUM?

Господа хорошие финские Petri Lindroos и Janne Parviainen провели в ENSIFERUM почти по двадцать лет, и похоже, залихватские эпик-фолк песни-пляски и прочий хэй-хэй за это время порядком остохренел, так что в прошлом году они, осатаневши, перемазавшись корпспейном и олдскулом, создали сайд-проект SATANIC NORTH и, подобрав еще двоих музыкантов (некто из них, например, скрывается под ником Skomorokh), выпустили трехпесенное демо Four Demons. Причем, вне зависимости, насколько несерьезным может казаться все вышесказанное, шуток, иронии, самоиронии и прочего дерьма, которое претит тру-блэкерам, в SATANIC NORTH нет. Все в нем предельно сурово, как финский январь.

Поскольку выпускалась и продвигалась работа своими силами, замечена она была, по сути, лишь местным андеграундом — и, обкатав материал на локальных концертах, недавно SATANIC NORTH подписались на Reaper Entertainment, пообещав вскорости дебютный лонгплей и «по-настоящему мрачную зиму». С гораздо лучшей промоцией.

Пока же зима мрачна недостаточно, поэтому вот вам три песни Four Demons, чтобы более-менее представлять, чего в дальнейшем от финнов (не)ждать.

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