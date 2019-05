Продано 80% билетов на Brutal Assault

…Так что если кто-то по-прежнему раздумывает, ехать или нет, есть смысл ускориться. Текущая стоимость билета составляет 102 евро (скидки предусмотрены для детей и инвалидов), магазин тут. Полный состав еще не объявлен (как пишут организаторы, в ближайшее время станут известны последние имена), а пока вот что имеем.

ABORTED

AFTER THE BURIAL

AGNOSTIC FRONT

ALIEN WEAPONRY

ANAAL NATHRAKH

ANATHEMA

ANIMALS AS LEADERS

ANTAEUS

ANTHRAX

THE ARSON PROJECT

AU-DESSUS

AZUSA

BATUSHKA

CAD

CAR BOMB

CARCASS

CARPENTER BRUT

CASPIAN

COMBICHRIST

THE CONTORTIONIST

COUNTING HOURS

COVEN

CRYSTAL LAKE

CULT OF LUNA

CYTOTOXIN

DAUGHTERS

DECAPITATED

DECULTIVATE

DEICIDE

DELUGE

DEMOLITION HAMMER

DESTRUCTION

DIABLO SWING ORCHESTRA

DISCHARGE

DR. LIVING DEAD

EKTOMORF

ELECTRIC WIZARD

EMPEROR

ENSIFERUM

ESKHATON

EXUMER

EYEHATEGOD

FROG LEAP

GET THE SHOT

GODFLESH

GOROD

GOST

GUTALAX

HEILUNG

TRIUMPH OF DEATH

HEXIS

HIGHER POWER

HYPOCRISY

IMMOLATION

INCANTATION

IRON REAGAN

JINJER

JUNGLE ROT

KRAANIUM

KRISIUN

LETTERS FROM THE COLONY

LIONHEART

MANES

MEAT SPREADER

MESHUGGAH

METAL CHURCH

MGLA

MIDNIGHT

MONSTER MAGNET

MYRKUR

NAPALM DEATH

NECROS CHRISTOS

NORDJEVEL

THE OBSESSED

THE OCEAN

OCEANS OF SLUMBER

OF MICE & MEN

OMNIUM GATHERUM

PARKWAY DRIVE

PERFECITIZEN

PRIMORDIAL

PRONG

RAISED FIST

ROTTING CHRIST

SACRED REICH

SAOR

SHAPE OF DESPAIR

SICK OF IT ALL

SKELETAL REMAINS

SLAPSHOT

SODOM

SOILWORK

TAAKE

TANKARD

TAPHOS

TESTAMENT

THERION

THY ART IS MURDER

TOSKA

VAMPILLIA

UNFATHOMABLE RUINATION

VARGRAV

VED BUENS ENDE

VENOM PRISON

VIOLATOR

VIOLENT MAGIC ORCHESTRA

VOIVOD

VULVODYNIA

VUUR

WALLS OF JERICHO

WINDHAND

WOE UNTO ME

WOLFBRIGADE

WORMED

ZURIAAKE