Продано 80% билетов на Brutal Assault

…Так что если кто-то по-прежнему раздумывает, ехать или нет, есть смысл ускориться. Текущая стоимость билета составляет 102 евро (скидки предусмотрены для детей и инвалидов), магазин тут. Полный состав еще не объявлен (как пишут организаторы, в ближайшее время станут известны последние имена), а пока вот что имеем.

brutal assault artistsABORTED
AFTER THE BURIAL
AGNOSTIC FRONT
ALIEN WEAPONRY
ANAAL NATHRAKH
ANATHEMA
ANIMALS AS LEADERS
ANTAEUS
ANTHRAX
THE ARSON PROJECT
AU-DESSUS
AZUSA
BATUSHKA
CAD
CAR BOMB
CARCASS
CARPENTER BRUT

brutal assault 2019 artistsCASPIAN
COMBICHRIST
THE CONTORTIONIST
COUNTING HOURS
COVEN
CRYSTAL LAKE
CULT OF LUNA
CYTOTOXIN
DAUGHTERS
DECAPITATED
DECULTIVATE
DEICIDE
DELUGE
DEMOLITION HAMMER
DESTRUCTION
DIABLO SWING ORCHESTRA

brutal assault no fillersDISCHARGE
DR. LIVING DEAD
EKTOMORF
ELECTRIC WIZARD
EMPEROR
ENSIFERUM
ESKHATON
EXUMER
EYEHATEGOD
FROG LEAP
GET THE SHOT
GODFLESH
GOROD
GOST
GUTALAX
HEILUNG
TRIUMPH OF DEATH

brutal assault ticketsHEXIS
HIGHER POWER
HYPOCRISY
IMMOLATION
INCANTATION
IRON REAGAN
JINJER
JUNGLE ROT
KRAANIUM
KRISIUN
LETTERS FROM THE COLONY
LIONHEART
MANES
MEAT SPREADER
MESHUGGAH
METAL CHURCH

brutal assault 2019 hotelMGLA
MIDNIGHT
MONSTER MAGNET
MYRKUR
NAPALM DEATH
NECROS CHRISTOS
NORDJEVEL
THE OBSESSED
THE OCEAN
OCEANS OF SLUMBER
OF MICE & MEN
OMNIUM GATHERUM
PARKWAY DRIVE
PERFECITIZEN
PRIMORDIAL
PRONG
RAISED FIST

brutal assault natural standROTTING CHRIST
SACRED REICH
SAOR
SHAPE OF DESPAIR
SICK OF IT ALL
SKELETAL REMAINS
SLAPSHOT
SODOM
SOILWORK
TAAKE
TANKARD
TAPHOS
TESTAMENT
THERION
THY ART IS MURDER
TOSKA
VAMPILLIA

brutal assault beerUNFATHOMABLE RUINATION
VARGRAV
VED BUENS ENDE
VENOM PRISON
VIOLATOR
VIOLENT MAGIC ORCHESTRA
VOIVOD
VULVODYNIA
VUUR
WALLS OF JERICHO
WINDHAND
WOE UNTO ME
WOLFBRIGADE
WORMED
ZURIAAKE

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Комментарии

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  1. Батхед 27.05.2019 в 19:23

    с беледом! есть такое чувство что 6-го июня должны представить главного хедлайнера

    >>>
  2. Anastasiya 27.05.2019 в 19:26

    Лично мне крайне хочется добавку в виде MY DYING BRIDE

    >>>
  3. Loretta 27.05.2019 в 19:49

    Anastasiya написал(а):
    Лично мне крайне хочется добавку в виде MY DYING BRIDE
    И не говори. Последний раз их видела 2 года назад :-‘(

    >>>
  4. Tular 27.05.2019 в 20:09

    С таким составом солдаут уже давно положен.

    >>>

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