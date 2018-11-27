Продается кусочек черепа Dead’a и письмо Юронимуса

Новый тру-раритет, выставленный на продажу. После подборки писем Юронимуса на сайте кровавой меморабилии появилось еще одно письмо, на этот раз с артефактом: кусочком черепа Dead’a. Подробности здесь, цена 3500 долларов.

, рубрика(и): Быстрые новости

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