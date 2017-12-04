Привет с того света: новый альбом DEINONYCHUS «Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide»

Так звучит деструктив. Агонизирующая ненависть. Сорванные голоса дистопии. Или группы DEINONYCHUS, вернувшейся после десятилетия молчания с возобновленным желанием довести до суицида максимально возможное количество слушателей. Печальки, соплей и слез тут не ждите. Только сокрушительный беспросветно-приблэкованный дум, только злокачественные идеи, истекающие из динамиков густой черной жижей. «There Is No Eden», — орут голландские мужики. И им охотно веришь.

«DEINONYCHUS принадлежит к категории ансамблей, которых либо любят, либо ненавидят. Среднего обычно не дано, — говорит лидер проекта, гитарист/вокалист Marco Kehren, — и, полагаю, во многом это связано с нашей вокальной манерой. Но что ж. Зато я уверен, что если люди говорят, что им нравится, то это идет от души. А не, типа, «ну ок, нормально, сойдет». Что касается нового альбома, то по сравнению с предшествующими работами он вышел более зверским и грязным по звуку, общая атмосфера релиза насильственна и сыра. Основные темы его песен: месть, убийства, самоубийства и все, что с этим связано. От того, что мы делали ранее, Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide, конечно же, отличается. Однако кое-какие характерные ингредиенты стилистики DEINONYCHUS вы все же ощутите».