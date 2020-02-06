Привет из 90-х. Новый трек группы …AND OCEANS

Вспоминать финскую группу …AND OCEANS — своего рода тест на олдырство. В начале нулевых эти ребята знатно затроллили метал-общественность, променяв симфо-блэк на футуристичные электронные заморочки и явившись финским ответом THE KOVENANT с их революционным Animatronic. Переломным альбомом в истории …AND OCEANS стал A.M.G.O.D. 2001-го, милые песенки вроде «Intelligence Is Sexy», «Tears Have No Name», «Postfuturistika»… помните? В отсутствие соцсетей и тотальной слежки всех за всеми группа интриговала загадочным составом, вокалист красил голову в голубой цвет и надевал белые платья — в общем, образ фриков-экспериментаторов сопровождал …AND OCEANS до 2005-го, когда они опять поменяли звук. И название.

Развивать идеи индустриального метала мужики продолжили под вывеской HAVOC UNIT, где все было круто, экстремально и по-серьезному, однако не очень долго: единственный, хотя и очень сильный для своего времени альбом h.IV+ (Hoarse Industrial Viremia) был издан в 2008 году.

Дальше сыграла роль ностальгия — плюс массовая мода на реюнионы с некрофилическим ароматом. В 2017 году часть музыкантов оригинального состава …AND OCEANS, не добившихся за прошедшие десятилетия успеха, сравнимого с нулевыми, объявили, что снова в деле, и стали поигрывать на фестивалях. Попутно работая над новым материалом, имя которому Cosmic World Mother, а время выпуска — май.

В процессе отвалился вокалист Kena «Kenny» Strömsholm (да-да, тот самый эпатажник — которого за любовь к платьям и гомоэротическим фотосетам долго считали геем) и внезапно появился Mathias Lillmåns из FINNTROLL и еще миллиона проектов. Мол, подумаешь, миллион или миллион один — Матиаса хватит на всех. Добавились также новый клавишник и барабанщик — ну и, в общем, стоило ли все это возни, можно оценить, послушав затравочный сингл «The Dissolution Of Mind And Matter».

По мне, так пока неубедительно: скомканно звучащий заурядный симфо-блэк, несвежий, как заезженная пластинка. После таких камбэков реально хочется верить, что THE KOVENANT так и не выполнят обещание. Не вернутся.