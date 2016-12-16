Президентский оркестр Республики Беларусь сыграл альбом METALLICA «S&M»

Неожиданно, странно — и кто бы мог подумать! Буквально сегодня в центре Минска, в некрасивом внешне, но очень пафосном и торжественном внутри Дворце Республики Президентский оркестр Республики Беларусь под дирижерским руководством заслуженного артиста РБ Виктора Бабарикина, не щадя струн, разрывал декабрьский вечер пассажами из «For Whom The Bell Tolls», «One», «Fuel», «Enter Sandman» и «Battery», пытаясь воссоздать, воскресить ушедший в легенды 1999-й, когда в Сан-Франциско записывался экспериментальный на то время альбом S&M. Порвавший чарты, ставший неоднократно платиновым и по факту явившийся одним из самых популярных концертных рок-релизов с оркестровками.

Даже более того! Этот альбом — неоднозначно, быть может, воспринятый ортодоксальными трэш-фанатами — привил интерес к METALLICA людям, тяжелую музыку, в общем, и не слушающим. Подтверждением чему — этот вечер. В зале с мягкими креслами, богато переливающимся миллионами огней (иллюминации во Дворце Республики вообще неимоверно много: в его по-новогоднему украшенных холлах ощущаешь себя то ли в искрящейся сказке, то ли в салоне светильников), с огромным красно-зеленым транспарантом «Вместе за сильную и процветающую Беларусь» напротив сцены, собралась публика, которую не увидишь, скажем, в «Репаблике» — а скорее в филармонии или театре Оперы и Балета. Взрослые по большей части люди, многие в вечерних нарядах, аккуратно причесанные и накрашенные, праздничные, чинные; какие-то иностранцы; все трезвые и серьезные.

«Уважаемые посетители, приглашаем в зрительный зал», — звучит в динамиках приглушенно-торжественный мягкий женский голос. По рядам распределяются стайки людей. Зал полон примерно на три четверти. В слэм никто не рвется — когда же кто-либо из посетителей, взволнованный эмоцией, нахлынувшей под «The Memory Remains» или «No Leaf Clover» (ох, моя любимая тема альбома — самая, мне кажется, проникновенная и гармоничная в плане сочетания симфонического и тяжелого!), вскакивает с места, потрясая пальцами-козой, вежливая девушка-администратор подходит и усаживает обратно. Пламя полыхнет лишь во время биса — когда уже все, поднявшись, станут хлопать, подпевать и раскачиваться, вспоминая под «The Unforgiven» свои лучшие танцы на дискотеках и корпоративах. Кеймен, к слову, партии к этой песне не писал: кавер появился по авторской воле проекта. (Президентский оркестр ведь достаточно часто выступает с программой «Дым над водой» — сборником лучших рок-хитов всех времен в симфо-обработке; а еще буквально пару месяцев назад у них был симфо-трибьют группе КИНО.)

«Проект S&M — эталонный образец соединения тяжелой музыки с симфоническим звучанием, поэтому каждый раз я получаю большое удовольствие от концертов с этой программой. Мы играем по оригинальным партитурам проекта, написанным лучшими аранжировщиками мира, так что все будет в полном соответствии с оригиналом», — говорил в преддверии шоу Виктор Бабарикин.

Что же получилось из белорусской «S&M» затеи? Скажу честно: было круто! И даже при всем желании придраться решительно не к чему: отличный, гармоничный, в меру громкий звук; великолепно поставленный свет; светящаяся фоновая заставка с тематическими абстракциями — будь то мчащийся грузовой поезд (понятно, под какую песню), огонь под «Fuel», кресты с обложки Master Of Puppets; слезная капель под «Nothing Else Matters». Визуализации было ровно столько, сколько нужно: она дополняла, но не давила и не отвлекала. Ибо самое интересное происходило на сцене.

Причем это не только оркестр, одухотворенно игравший роль «S» (девушки в длинных черных платьях — все по стилю). Это еще и «M» — а именно московская трибьют-группа GARAGE DAYZ, исполнившая роли музыкантов METALLICA с таким блеском, что, откровенно говоря, становилось даже странно, когда в перерывах между песнями вокалист Алексей Марков (в свободное от трибьютов время — участник коллектива DISTANT SUN) начинал говорить по-русски. Очень здорово, угарно, задорно, профессионально и, главное, катастрофически близко к оригиналу! Закрой глаза — и не поверишь, что это всего лишь трибьют. Открой — и будет не хуже. Вот правда — не ожидала. И все аплодисменты, сорванные трибьют-коллаборацией, были заслужены и от души. В финале поднялись и рукоплескали уже абсолютно все — ну а дирижер «S» и музыканты из практически «M», пожав руки, счастливые и раскрасневшиеся, фотографировались на фоне радостной публики.

Так что, поздравляя трибьют-шоу с успехом и высоко поднятой планкой… следующим событием ждем DIMMU BORGIR c Президентским оркестром! Ну а что. Ведь было бы круто.

Фоторепортаж из Дворца Республики смотрим здесь!