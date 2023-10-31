VARATHRON
31.10.2023

Премьера VARATHRON «Hegemony Of Chaos»

Новинки и новости

Еще одна греческая премьера этой осени. Дядьки из VARATHRON (последние лет десять у Stefan Necroabyssious стабильный состав, никаких перемен с прошлого полноформатника Patriarchs Of Evil 2018 года) выпустят на Agonia Records альбом The Crimson Temple, в связи с чем пару дней назад на ютубе стартовал сингл «Hegemony Of Chaos».

«Диск состоит из десяти треков эпического 46-минутного погружения в глубины нашего искаженного восприятия, — нагнетает Стефан, — и как всегда, нам заранее хочется выказать вечную благодарность за бесконечный суппорт в течение всех этих лет. Ждем, когда уже сможем показать вам все сразу!»

Все сразу случится 1 декабря. Пока… не шедевр, но солидно.

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