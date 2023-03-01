Премьера: титульная вещь будущего альбома KEEP OF KALESSIN «Katharsis»Новинки и новости
Один из наиболее ожидаемых (мною после фееричного выступления норвежцев на 70000 Tons Of Metal — определенно, да и многими другими тоже) релизов марта: альбом KEEP OF KALESSIN Katharsis, седьмой в дискографии, выходящий после перерыва в восемь долгих лет. Наконец!
Сегодня мужики показали его титульную вещь, и кто любит фирменное супермелодичное суперплотное скоростное молотилово KoK, буквально пропитанное гремучей смесью монументальности и неистовости (только послушайте это барабанное остервенение в исполнении немца Wanja «Nechtan» Groger!), кто помнит KEEP OF KALESSIN и какие чудные, ни на кого не похожие вещи они реализовывали в нулевых, тот… встречай!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 47
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Комментарии
Staphylococcus:
Виктор написал(а):
73-летний миллионер, казалось бы… для чего ему это???
может он там жестоко торчит каким-то браткам, хз как ещё это объяснить…
Зачем? Ну,де…
Staphylococcus:
Sonne:
Алексей:
Виктор:
73-летний миллионер, казалось бы… для чего ему это???
может он там жестоко торчит каким-то браткам, хз как ещё это объяснить……
Дед Аким:
Хотел бы рассказать про величайшего поэта современности — Александра Сергеевича Пушкина. У него была жена красавица — Наталья Николаевна Гончарова. Он ей изменял и …
Staphylococcus:
Staphylococcus:
Теперь понятно куда на самом деле делся Peter Cris.Никто его не выгонял,Джин с Полом продали его на органы.…
Другой Александр:
Ritual Death — придэтованный и придумленный блэк. Дебютный полноформат. Ранее вышедшие сплиты и ЕП тоже достойны внимания.
https://ritualdeath.bandcamp.com/album/ritual-death-2…
Кирилл Юрич:
Лосось написал(а):
Так они сами себе же зубы выдрали в 1995.
В 2007 начали вставлять зубы обратно.)))…
Кирилл Юрич:
Пока что кажется, после двух с половиной прослушиваний, что Инсомниум не смогли превзойти прошлый альбом. Посмотрим, какое через месяц-другой будет восприятие этог…
Zulusok:
Какое-то совсем позавчерашнее второсортное гуано… Примитивно, дослушал до начала рефрена и выключил нахрен. И забыл название. Шлак.…
Лосось:
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