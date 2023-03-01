keep of kalessin cruise
01.03.2023

Премьера: титульная вещь будущего альбома KEEP OF KALESSIN «Katharsis»

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Один из наиболее ожидаемых (мною после фееричного выступления норвежцев на 70000 Tons Of Metal — определенно, да и многими другими тоже) релизов марта: альбом KEEP OF KALESSIN Katharsis, седьмой в дискографии, выходящий после перерыва в восемь долгих лет. Наконец!

Сегодня мужики показали его титульную вещь, и кто любит фирменное супермелодичное суперплотное скоростное молотилово KoK, буквально пропитанное гремучей смесью монументальности и неистовости (только послушайте это барабанное остервенение в исполнении немца Wanja «Nechtan» Groger!), кто помнит KEEP OF KALESSIN и какие чудные, ни на кого не похожие вещи они реализовывали в нулевых, тот… встречай!

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