Rivers Of Nihil
16.06.2023

Премьера: «The Sub-Orbital Blues» от RIVERS OF NIHIL с новым вокалистом

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Мои любимцы прог-техникал-дэз-и-еще-что-то-там RIVERS OF NIHIL в прошлом году расстались с вокалистом Jake Dieffenbach — и это было очень внезапно. Маленький и, к сожалению, не очень здоровый дядька (крутейший, многоплановый, мегахаризматичный вокалист, увы, почти глух) просто не приехал в один из туров, посвященных The Work, группа ничего не объясняла, а основные партии исполнял басист/бэк-вокалист Adam Biggs. Который справлялся, неплох, но… не Джейк. Тот все-таки был совершенно особенный.

Далее, озадачивая давних фэнов, коллектив официально объявил о смене состава: минус Dieffenbach, плюс бэк-вокалист/гитарист Andy Thomas, также служащий в интернациональном коллабе ANTIQVA и недавно сваливший от коллег RIVERS OF NIHIL по пенсильванской прогрессивно-дэзовой сцены BLACK CROWN INITIATE — влияние которых, в свою очередь, можно слышать на новой вещи «рек» «The Sub-Orbital Blues».

Альбов новых нам пока не обещают — только, помимо этой вещи, пару синглов, долженствующих показать, как группа сыгралась в новом составе. Как она поменялась опять. По звуку, настрою. Как не разучилась удивлять. И писать запоминающиеся темы.

Вот оцените.

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1 comment

  • Тварь написал(а):

    «Работа» мне не понравилась… ну как, треть вещей — все то же самое, но остальное — нет.
    Тут пока ничего непонятно, надо слушать, но ни на «Работу», ни на «Сов» с «Монархией» не похоже…

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