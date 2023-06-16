Премьера: «The Sub-Orbital Blues» от RIVERS OF NIHIL с новым вокалистом

Премьера: «The Sub-Orbital Blues» от RIVERS OF NIHIL с новым вокалистомНовинки и новости
Мои любимцы прог-техникал-дэз-и-еще-что-то-там RIVERS OF NIHIL в прошлом году расстались с вокалистом Jake Dieffenbach — и это было очень внезапно. Маленький и, к сожалению, не очень здоровый дядька (крутейший, многоплановый, мегахаризматичный вокалист, увы, почти глух) просто не приехал в один из туров, посвященных The Work, группа ничего не объясняла, а основные партии исполнял басист/бэк-вокалист Adam Biggs. Который справлялся, неплох, но… не Джейк. Тот все-таки был совершенно особенный.
Далее, озадачивая давних фэнов, коллектив официально объявил о смене состава: минус Dieffenbach, плюс бэк-вокалист/гитарист Andy Thomas, также служащий в интернациональном коллабе ANTIQVA и недавно сваливший от коллег RIVERS OF NIHIL по пенсильванской прогрессивно-дэзовой сцены BLACK CROWN INITIATE — влияние которых, в свою очередь, можно слышать на новой вещи «рек» «The Sub-Orbital Blues».
Альбов новых нам пока не обещают — только, помимо этой вещи, пару синглов, долженствующих показать, как группа сыгралась в новом составе. Как она поменялась опять. По звуку, настрою. Как не разучилась удивлять. И писать запоминающиеся темы.
Вот оцените.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 101
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Комментарии
Тварь:
«Работа» мне не понравилась… ну как, треть вещей — все то же самое, но остальное — нет.
Тут пока ничего непонятно, надо слушать, но ни на «Работу», ни на «Сов» с «Монархией…
Starcross:
Странно, но почему-то вводные на румынском, при том, что ни один из музыкантов не румын ))…
Другой Александр:
Эх… Старость — не радость. Мало того, что девчонок напаивать приходится, даже Тиллю, так они ещё и заявы после этого пишут…
Merzbow:
Восхитительный без Хауде — без Хауде это не восхитительный.…
Anastasiya:
Продолжение: https://meduza.io/feature/2023/06/14/prokuratura-berlina-nachala-ugolovnoe-rassledovanie-protiv-frontmena-rammstein-tillya-lindemanna-ego-podozrevayut-v-seksualizirovannom-nasilii…
Андрей:
aur_s:
Мунспел не в мою кассу, однако мужик знаковый, пусть поживёт ещё…
aur_s:
Сергей:
Блииин. Сабатон — любимая группа. И на до же было ляпнуть про Крым! Сказал бы «нам пофиг где выступать, абы были фанаты» и прикусил бы язык. Можно было бы как то отыграт�…
думстер-бумстер:
m8ng8l:
m8ng8l:
> «Если вы любите хэви-метал так же, как я, вам это понравится!»
Как показывает практика, после таких лозунгов выходит полная шляпа.…
коллапес:
дядьке здоровья конечно
но альбомчик…. такое себе
три трека оставил, остальное на перемотке
а от простецкой драм-машинки аж кровь из ушей пошла……
«Работа» мне не понравилась… ну как, треть вещей — все то же самое, но остальное — нет.
Тут пока ничего непонятно, надо слушать, но ни на «Работу», ни на «Сов» с «Монархией» не похоже…