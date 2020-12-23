23.12.2020

Премьера сингла EVTHANAZIA «Мой культ»

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EVTHANAZIA, старейшая дэз-трэшевая группа Беларуси, энергичную деятельность которой не в силах остановить даже ковид, продолжает серию беларускоязычных синглов — и «Мой культ», подписанный под злободневную социально-политическую тематику, наверняка станет новым хитом будущих концертов команды. Говорят, новогоднее обращение Известно Кого начнется именно с этого трека!

Сама группа пишет: «Песня «Мой культ» вначале задумывалась как манифест современной интернет культуры, построенной на информации, ценность которой определяется не правдивостью и пользой для общества, а почти религиозным культом количества лайков и просмотров. Это была карикатура на популярных блогеров и новомодных деятелей интернета, имеющих армию поклонников и последователей. Однако, как это часто бывает с искусством, время внесло свои коррективы, и в свете политических событий и разрастающейся волны насилия в Беларуси песня приобрела другой смысл. Впрочем, свободное искусство, коим и является экстремальная музыка, имеет приятную функцию, позволяющую пользователю стать творческим соучастником и сложить конечный пазл по своему усмотрению, в корне изменив начальную идею».

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