cult of luna new album
01.12.2021

Премьера. Сингл CULT OF LUNA «Cold Burn»

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Ветер, туман и снег. Дорога на Север в россыпях пепла. CULT OF LUNA поприветствовали наступившую зиму синглом «Cold Burn», который войдет в февральский альбом Long Road North.

«Long Road North — это длительный путь домой. Маршрут, который проложил зов сквозь скалы, отразившись эхом в лесах. Он разносится над каждым озером и усиливается ветрами. А когда настигнет тебя, просто знай: время пришло. Время движения вперед. Неизвестно, к чему ты придешь, однако просто доверься, глядя в отблеск лучей полуночного солнца. Дорога длинна, а финал непонятен».

Определенно лишь, что это прекрасно.

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