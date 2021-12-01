01.12.2021
Премьера. Сингл CULT OF LUNA «Cold Burn»Новинки и новости
Ветер, туман и снег. Дорога на Север в россыпях пепла. CULT OF LUNA поприветствовали наступившую зиму синглом «Cold Burn», который войдет в февральский альбом Long Road North.
«Long Road North — это длительный путь домой. Маршрут, который проложил зов сквозь скалы, отразившись эхом в лесах. Он разносится над каждым озером и усиливается ветрами. А когда настигнет тебя, просто знай: время пришло. Время движения вперед. Неизвестно, к чему ты придешь, однако просто доверься, глядя в отблеск лучей полуночного солнца. Дорога длинна, а финал непонятен».
Определенно лишь, что это прекрасно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 95
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