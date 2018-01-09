Премьера: новое видео THE CROWN «Iron Crown»

Судя по первой выложенной теме, THE CROWN в этом году готовят ядреную бомбу в виде альбома Cobra Speed Venom, выходящего 16 марта на Metal Blade Records. Группа показала видео на песню «Iron Crown», и кто не спрятался… мы не виноваты!

«Наконец мы дождались возможности показать фанатам, насколько хороша эта группа, когда все идет как надо. Мы сделали этот альбом ровно таким, как хотелось: репетируя как команда, создавая музыку как команда, записываясь как команда. Вы увидите результат коллективной работы, волощенный в ненасытности и безудержной энергии!»