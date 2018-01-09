Премьера: новое видео THE CROWN «Iron Crown»

Судя по первой выложенной теме, THE CROWN в этом году готовят ядреную бомбу в виде альбома Cobra Speed Venom, выходящего 16 марта на Metal Blade Records. Группа показала видео на песню «Iron Crown», и кто не спрятался… мы не виноваты!

The Crown «Наконец мы дождались возможности показать фанатам, насколько хороша эта группа, когда все идет как надо. Мы сделали этот альбом ровно таким, как хотелось: репетируя как команда, создавая музыку как команда, записываясь как команда. Вы увидите результат коллективной работы, волощенный в ненасытности и безудержной энергии!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Бездельник 10.01.2018 в 07:20

    Слабовато

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