Премьера: новая тема AT THE GATES «Spectre Of Extinction»Блог
Новинка последнего дня апреля — чтобы было, с чем (кроме свежевыпущенного альбома GOJIRA, конечно), отметить день труда. Сингл, сопровождаемый видеоклипом и гостевой гитарой от Andy La Rocque, называется «Spectre Of Extinction», и по убеждению группы, дает представление, чего ожидать от ее будущего полноформатника The Nightmare Of Being.
Tomas Lindberg: «Всегда крайне трудно решить, какую песню показать публике в первую очередь, особенно когда речь идет об альбоме, соединившем множество слоев и текстур. В итоге мы взяли открывающий трек «Spectre Of Extinction», который, как мы считаем, передает общую атмосферу релиза. С одной стороны, в нем есть характерная для песен AT THE GATES глубина; с другой, особенно заметна напористость и интенсивность, которую мы всегда стремились воплотить в своей музыке».
Что касается концепта будущего альбома, то, по словам Томаса, лейтмотив его — пессимизм. Правда, не с точки зрения бытового нытья, а как философский концепт. Музыкант перечитал множество специальной литературы, погрузился в тему, осознал — и передал, как мог, всем нам.
А песня крутая.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 147
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1 comment
KarKAzZ написал(а):>>>
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Премьера: новая тема AT THE GATES «Spectre Of Extinction»
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