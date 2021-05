Премьера: новая тема AT THE GATES «Spectre Of Extinction»

Новинка последнего дня апреля — чтобы было, с чем (кроме свежевыпущенного альбома GOJIRA, конечно), отметить день труда. Сингл, сопровождаемый видеоклипом и гостевой гитарой от Andy La Rocque, называется «Spectre Of Extinction», и по убеждению группы, дает представление, чего ожидать от ее будущего полноформатника The Nightmare Of Being.

Tomas Lindberg: «Всегда крайне трудно решить, какую песню показать публике в первую очередь, особенно когда речь идет об альбоме, соединившем множество слоев и текстур. В итоге мы взяли открывающий трек «Spectre Of Extinction», который, как мы считаем, передает общую атмосферу релиза. С одной стороны, в нем есть характерная для песен AT THE GATES глубина; с другой, особенно заметна напористость и интенсивность, которую мы всегда стремились воплотить в своей музыке».

Что касается концепта будущего альбома, то, по словам Томаса, лейтмотив его — пессимизм. Правда, не с точки зрения бытового нытья, а как философский концепт. Музыкант перечитал множество специальной литературы, погрузился в тему, осознал — и передал, как мог, всем нам.

А песня крутая.

