Премьера. Новая песня SÓLSTAFIR «Ísafold»

Довольно нехарактерными и неожиданно позитивными звуками привечает мир премьерная тема SÓLSTAFIR «Ísafold», вторая по счету в треклисте альбома Berdreyminn, который появится в мае. Что-то даже такое послышалось от советских ВИА, но в целом понравилось. «Это одна из самых нетипичных песен для нашей группы, — признают сами музыканты, — однако идея пустить ее в качестве тизера к полноформатному релизу показалась занятной».

«Ísafold» появилась как бы ниоткуда, спонтанно. Словно нас посетил дух THIN LIZZY. В общем, нам ничего не оставалось, как приправить мелодию классическим битом а-ля Phil Rudd. И, должны признать, на настоящий момент эта песня уже вошла в наш личный бест-оф топ всей «солстафировской» дискографии». Говоря же о будущем альбоме, исландцы обещают «завораживающие мелодии, психоделические завороты, мощные классик-рок и хардрок-течения, а также легкие отголоски металлического прошлого». Звучит заманчиво?