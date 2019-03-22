Премьера NOCTURNUS AD «Precession Of The Equinoxes»

В прошлом году я рассказывала о намерении Майка Браунинга реанимировать NOCTURNUS — под именем NOCTURNUS AD. Так вот, в мае альбом Paradox будет выпущен Profound Lore Records, а перед тем, как это случится, предлагаю послушать сингловую тему «Precession Of The Equinoxes».

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Артём 23.03.2019 в 02:23

    Шикарная вещь, похожа на The Key и Altars of Madness одновременно.

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