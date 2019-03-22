В прошлом году я рассказывала о намерении Майка Браунинга реанимировать NOCTURNUS — под именем NOCTURNUS AD. Так вот, в мае альбом Paradox будет выпущен Profound Lore Records, а перед тем, как это случится, предлагаю послушать сингловую тему «Precession Of The Equinoxes».
Премьера NOCTURNUS AD «Precession Of The Equinoxes»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Nocturnus, Nocturnus AD
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Yngwie Malmsteen Blue Lightning
Tyr Hel
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Waylander Eriu's Wheel
Misery Index Rituals Of Power
Cellar Darling The Spell
Devin Townsend Empath
Children Of Bodom Hexed
Usurper Lords Of The Permafrost
Subway To Sally Hey!
Ataraxie Resignes
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Шикарная вещь, похожа на The Key и Altars of Madness одновременно.