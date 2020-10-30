30.10.2020

Премьера недели: стрим замечательного альбома исландцев AUÐN «Vökudraumsins fangi»

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Не знаю, соотносится это с Хэллоуином или нет, но под конец октября исландская атмоблэковая группа AUÐN решила показать целиком свой третий — и, безусловно, самый-самый-лучший — альбом Vökudraumsins fangi. Который должен доходчиво объяснить, зачем группе в составе аж три гитариста.

Вообще в исландском коллективе шесть человек (какое расточительство для страны с небольшим населением): в 2020 они взяли нового басиста, а прежний, Hjálmar Gylfason решил стать третьей гитарой. И безусловно, первое, что замечаешь на Vökudraumsins fangi, даже в куцем ютубовском варианте — богатый, плотный, переливистый звук, вобравший и вулканический пепел, и пламя, и блэк-металлическую колючую стужу, вспыхивающий северными сияниями, оглушающий воплями призраков, втягивающий кружащим гипнотическим калейдоскопом в самое жерло. Чего бы то ни было.

Jens Bogren определенно ел в студии свои булки (или что он там ест) не напрасно: обилие инструментов, мириады партий четко и красочно переплетаются в записи в затейливые звуковые пейзажи — и, как постоянно случается с исландскими группами — пока нажат «плей», пред закрытыми глазами, мелькая, несутся невиданные, воображаемые, неземные ландшафты их родины.

Динамичный, экспрессивный, емкий альбом — AUÐN определенно матереют от релиза к релизу, и в 2020-м, на Vökudraumsins fangi парни расстарались по полной программе. Вот оцените!

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4 комментария

  • Жук Короед написал(а):

    Подписываюсь подо всеми хвалебными эпитетами,всё в точку. Но как по мне так неплохо бы им углубить /и усугубить/ в плане тяжести. Звучали бы поглубже.

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  • Жук Короед написал(а):

    А вообще меня всегда подкупает когда блэкеры появляются на люди без корпспэйнта.Это говорит либо о том что для людей на первом месте стоит качество их материала а не антураж,либо в местных лавках банально закончились белила.Ни тебе цепей-дубин, и ничего прочего.Даже порток кожаных ни на ком не обнаружил.И ведь ни попс делают.Хорошие ребята,почти дослушал,понравились! А всёж были бы потяжелее и цены б им не было!

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  • Иисус под барбитурой написал(а):

    Жук Короед написал(а):
    А вообще меня всегда подкупает когда блэкеры появляются на люди без корпспэйнта.Это говорит либо о том что для людей на первом месте стоит качество их материала а не антураж,либо в местных лавках банально закончились белила.Ни тебе цепей-дубин, и ничего прочего.Даже порток кожаных ни на ком не обнаружил.И ведь ни попс делают.Хорошие ребята,почти дослушал,понравились! А всёж были бы потяжелее и цены б им не было!
    Альбом действительно отличный, но блэкеры, носящие корпспейнт, скажут тебе ,что это не блэк ни разу. Близкими к ним по духу могу назвать украинцев Khors, и они тоже без грима выступают с самого начала.

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  • Gerber написал(а):

    Нет корспейнта и атрибутики потому, что лесов в Исландии почти нет, где можно бегать с секирами как в каноничном клипе Hecate Enthronedhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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