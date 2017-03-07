Премьера. Лирик-видео HATE «Asuric Being»

Не знаю, скучаете ли вы по «бегемотам», пока не находящим в себе силы представить достойное продолжение «Сатаниста», однако в этом мае другие поляки готовы утешить и души, и уши. HATE готовятся к выпуску альбома Tremendum, и сегодня в Сети появилось лирик-видео на первую тему альбома «Asuric Being». Которая, вне всяких сомнений, впечатляет и напором, и злостью, и атмосферой.

Hate «Лирика песни базируется на концепции Рудольфа Штайнера об Асурах — духах Личности, эгоизма. В ней присутствует множество архаичных, дохристианских мотивов и аллюзий. Для меня труды этого философа стали сильнейшим источником вдохновения. В том же, что касается музыки… что ж, мы значительно усовершенстовавли свою формулу со времен Crusade. Tremendum — убедительный, ограничный, увлекательный альбом. И мы крайне горды полученным результатом!»

, рубрика(и): Блог

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