Премьера: лирик-видео BELPHEGOR «Baphomet». «Мы выпускаем свой самый брутальный альбом»

В этот богатый на премьеры месяц — еще одна, и отличная! BELPHEGOR, готовящие к сентябрьскому выпуску альбом Totenritual, запустили в Сеть его «открывашку»: лирик-видео на песню «Baphomet». И ад следовал за ним…

Belphegor «Мы выпускаем свой самый брутальный альбом, — написал Helmuth Lehner. — Массивный и массированный звук низконастроенных гитар. Четкие, техничные барабаны с множеством брейков и темповых смен. Бас, шлифующий и втаптывающий, будто танковая дивизия. Агрессивные и суровые ритм-гитары… В общем, будет тяжело. An honor — this horror!!!»

Вы готовы?

, рубрика(и): Belphegor Блог

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