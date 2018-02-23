Премьера! Клип DIMMU BORGIR «Interdimensional Summit»

Итак, 23-е! А значит, поздравляю всех причастных к празднику. Ну и, вне прямой зависимости, давно анонсированная премьера: DIMMU BORGIR сегодня показали клип на свою новую тему «Interdimensional Summit», которая войдет в майский альбом группы Eonian.

«Eonian представляет иллюзию времени, — того, что существует и существовало всегда, говорит Shagrath. — Что касается DIMMU BORGIR, то группа отмечает 25-й юбилей, и этот диск является трибьютом как нашей истории, так и истории всего норвежского блэка».

Дальше музыканты рассказали, что грядет лучший альбом в их дискографии, что на этот раз они уже точно превзошли себя и в оркестровках, и в экстремальных моментах… Однако, так или иначе, есть песня, и есть наши впечатления. Одним из которых наверняка будет: это что, господа, эпик-симфо-пауэр?.. Или, может, кто-то обслушался «териона»?