Премьера! Клип DIMMU BORGIR «Interdimensional Summit»

Итак, 23-е! А значит, поздравляю всех причастных к празднику. Ну и, вне прямой зависимости, давно анонсированная премьера: DIMMU BORGIR сегодня показали клип на свою новую тему «Interdimensional Summit», которая войдет в майский альбом группы Eonian.

клипы Dimmu Borgir «Eonian представляет иллюзию времени, — того, что существует и существовало всегда, говорит Shagrath. — Что касается DIMMU BORGIR, то группа отмечает 25-й юбилей, и этот диск является трибьютом как нашей истории, так и истории всего норвежского блэка».

Дальше музыканты рассказали, что грядет лучший альбом в их дискографии, что на этот раз они уже точно превзошли себя и в оркестровках, и в экстремальных моментах… Однако, так или иначе, есть песня, и есть наши впечатления. Одним из которых наверняка будет: это что, господа, эпик-симфо-пауэр?.. Или, может, кто-то обслушался «териона»?

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Antonarchus 23.02.2018 в 18:30

    ну что, слушабельно, хотя я как-то давно ими не интересуюсь. ну и с облегчением заметил, что совершенно спокойно обошлись без овечьих шкур. кстати, обложка радует, без козлов и колючей проволоки. красиво.

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  2. Anastasiya 23.02.2018 в 18:43

    Обложку, к слову, рисовал Zbigniew M. Bielak. Ну и подход, детализация вполне характерные.

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  3. Diamond 23.02.2018 в 19:37

    Очень даже неплохая тема! Конечно, в самый топ их лучших песен не войдет, но очень добротно. Давно не слушал Абракадабру (лет эдак 8), но думаю, что там это был бы главный хит. А насчет «терионовщины», думаю дело в том, как тут звучит хор. И клип тоже солидный — я вообще не любитель «ангарных» клипов, но тут все вполне эстетично

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  4. Barmaley 24.02.2018 в 01:20

    Сингалонги зачетные,ну и капюшены тоже

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