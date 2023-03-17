dodheimsgard
17.03.2023

Премьера DODHEIMSGARD «Abyss Perihelion Transit»

Новинки и новости

Аккурат через восемь лет после выпуска диска A Umbra Omega норвежский DODHEIMSGARD опубликовал новый десятиминутный сингл «Abyss Perihelion Transit». Альбом под названием Black Medium Current появится через месяц.

Состав с 2015-го Vicotnik поменял полностью.

«Психическое здоровье… хотя нет, не говоря о здоровье, — психическое состояние, назовем это так, является важной темой этого релиза. Не с точки зрения нытья, без каких-либо плохих или хороших коннотаций, но скорей с точки зрения субъекта, изучающего, как именно его психика обрабатывает явления окружающего мира».

Анимацию к треку представил модный узнаваемый Costin Chiorenau.

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