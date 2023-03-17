Премьера DODHEIMSGARD «Abyss Perihelion Transit»Новинки и новости
Аккурат через восемь лет после выпуска диска A Umbra Omega норвежский DODHEIMSGARD опубликовал новый десятиминутный сингл «Abyss Perihelion Transit». Альбом под названием Black Medium Current появится через месяц.
Состав с 2015-го Vicotnik поменял полностью.
«Психическое здоровье… хотя нет, не говоря о здоровье, — психическое состояние, назовем это так, является важной темой этого релиза. Не с точки зрения нытья, без каких-либо плохих или хороших коннотаций, но скорей с точки зрения субъекта, изучающего, как именно его психика обрабатывает явления окружающего мира».
Анимацию к треку представил модный узнаваемый Costin Chiorenau.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
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Комментарии
Mazay:
Rewan:
Мне кажется, что рисование кровью-враньё для привлечения внимания…
Ігор:
Этот трек сразу мне напомнил A Father’s Providence,с прошлого альбома,с той разницей, что The Calling особо не цепляет.Если бы это был НЕ Saturnus,я бы до конца слушать не стал бы.
Вполн…
Другой Александр:
Юрий написал(а):
Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))
Чёт не услышал ничего похожего на совэстраду. Gothi…
Дружище Христос:
Ооо, наконец-то! Я уж думал, не в этой жизни, успел поседеть, пока ждал. Бодрая, относительно быстрая и очень цепляющая вещь. Жду 16 июня, или когда он там выходит …
Виктор:
Ничего выдающегося. Ну умеет рисовать, да… Ну тема смерти, немного шокирует. Всё ! Больше ничего. В школе одноклассник был,обычный металлист, даже в столь юном возра…
Anastasiya:
Anton написал(а):
Напиши пост в блог как легализовалась в США
Все просто: лотерея Green Card. Повезло ))…
Юрий:
Попса какая то . Вот реальная попса , убрать вокал и голимая советская эстрада получается ))…
Anton:
Другой Александр:
Staphylococcus написал(а):
Не шибко чтобы АХ КАК! У чувака явные проблемы с приданием объёма.Творения в основном плоские,как детишки рисуют…Наличиствуют и передиры,…
Виктор:
показать свою отличную прессуху он как бы мог и без этих уебанских картинок…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Спасибо, классный отчёт? Читая про Carach, вдруг вспомнил про Джека Риппера. Он же в Детройте? Нет желания к нему поехать/связаться? Он мал помалу в…
Anastasiya:
angelgrinder написал(а):
А з выступу Fleshgod Apocalypse рэпартажу ня будзе? Не спадабалася ці ў прынцыпе нічога вартага ўвагі не адбылося?)
Там, сам самом деле, тоже отлич…
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