16.11.2021
Премьера: альбом ARCHGOAT «Worship The Eternal Darkness»Новинки и новости
Финские ворота во Мрак распахнулись раньше положенного, выдохнув в бренный мир окровленно-густой запах свежей козлятины, и, скрипя характерным вокалом Lord Angelslayer’a (звук такой, как будто он не может прокашляться), в воплях и душном угаре горелой плоти и ладана, переминаясь из среднетемповой вязкости в ритмично колошматящую сатану, за десять дней до официального релиза появился в Сети полноформатник ARCHGOAT Worship The Eternal Darkness.
Зима, как говорят, близко. Но Тьма еще ближе.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 107
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Комментарии
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