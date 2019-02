Праздничный опрос. Музыканты вспоминают, под какую музыку лишились девственности

Итак, Валентин, и сегодня все о любви (и немножко о футболе, но это чуть позже). Журнал Metal Hammer давеча провел среди рок- и метал-музыкантов опрос: под какую музыку они занимались сексом впервые. Получился вполне себе занимательный чарт.

Corey Taylor: DEPECHE MODE 101

«Концертник DEPECHE MODE. Он только-только вышел, и в то время я встречался с девушкой, которая фанатела по этой команде. Мне тоже нравились «депеша» раньше, но этот альбом (или все-таки секс?) стал поворотным моментом в отношении к группе. Теперь когда спросят, мол, кто фанат по DEPECHE MODE, я подниму руку сразу!»

Zakk Wylde: PINK FLOYD The Dark Side Of The Moon

«Вспоминаю, что слушал PINK FLOYD, когда развлекался с девчонкой. В других случаях, на вечеринках там, покатушках, я скорее включал Bob Seger или THE CARS, BEE GEES и прочую подобную хрень».

Slash: FLEETWOOD MAC Rumours

«Я едва не лишился девственности под Rocks AEROSMITH. Мы встречались с барышней месяцами, и вот, наконец, пришли к ней домой. Мамы не было дома, и… она поставила этот альбом. А потом я включил его снова, на повтор, и снова, пока она не сказала: «Тебе пора!» Ну и в итоге переспал я с девушкой уже под какую-то девчачью музыку. Типа Rumours — альбом, который в ту пору любили все девки».

Nikki Sixx: SEALS & CROFTS Summer Breeze

«Увы, это были SEALS & CROFTS. Причем я помню музыку, но не помню девушку. Помню печеньки ее мамы. И что все случилось, пока мы ждали печеньки, а я был крайне быстр, так что все вовремя успели».

Satchel: SIMON & GARFUNKEL Bookends

«Первый секс случился у меня в раннем возрасте. Но почти уверен, что это была песня «Mrs. Robinson». Забавно, что переспал я тогда с нянечкой — причем предварительно получив отличный минет. А еще там был мой друг, и в какой-то момент мы драли ее вдвоем! Нянечку. Было круто. Мне это запомнилось, потому что секс вышел хорошим. Впрочем, мне на эту тему везло всегда: некоторые, считаю, просто рождены для любовных утех».

Duff McKagan: IAN DURY & THE BLOCKHEADS Hit Me With Your Rhythm Stick

«Забавно, но я помню свой первый секс. Партнерша была старше меня; я в ту пору был просто мелким панк-рокером. А еще она до одури любила песню «Hit Me With Your Rhythm Stick» — название которой, кстати, весьма соответствует. Я не очень понимал тогда, что делаю, так что руководила в основном она. Ей исполнилось 18, мне 14. И потом было как-то странно: мол, я внезапно перешел во взрослую лигу».

Barney Greenway: DAYGLO ABORTIONS Feed Us A Fetus

«Смутно припоминаю мою первую партнершу… и если это та, о ком я думаю, то мы на репите проигрывали «Scared Of People». Вероятно, это был грязный секс под саундтрек дурацкой канадской панк-группы. Ну и нормуль».