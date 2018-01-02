Повод взбодриться. Второй альбом BURSHTYN «Безвірник»

Украинская экстремальная сцена с годами выработала не только характе́рный и хара́ктерный национальный поджанр паган/блэк-метала, но даже более того: отдельные группы, едва услышав, можно проследить буквально по областям. BURSHTYN — это безошибочно харьковский блэк от экс-участников безошибочно харьковского DUB BUK. На исходе года команда выпустила второй полноформатник Безвірник — и если этот лихой материал окажется не способен взбодрить вас после праздников, то… боюсь, до 2018-го вы просто не дожили!

Безвірник звучит зловеще, напористо-интенсивно, воодушевленно и плотно; он быстр, в меру мелодичен и фолков, а под песню «Коловорот» хочется поджечь елку и крутить колесо в остатках салатов. В общем, рекомендую.

Ну и тем, кто уже строит планы на лето, напомним: 22-24 июня в Харькове пройдет фестиваль «Ragnard Reborn Нове Коло», на котором можно будет услышать и BURSHTYN, и NOKTURNAL MORTUM, и KHORS вместе с KZOHH, а также, что еще более любопытно, MORTIIS, FORGOTTEN TOMB, ESOTERIC и HELHEIM.