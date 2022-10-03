Defleshed band
03.10.2022

Посылка из Швеции: DEFLESHED вернулись с новым альбомом!

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В копилку осеннего возвращенческого урожая — полноформатный камбэк ветеранов DEFLESHED. Шведские дэзовщики, объявившие о воссоединении в составе середины 90-х в прошлом году, подготовили на конец октября альбом Grind Over Matter.

Вокалист-басист Gustaf Jorde: «С удовольствием показываем вам первую вещь с первого за 17 лет альбома ‘Grind over Matter’! При студийном содействии Lawrence Mackrory мы старательно поработали, чтобы виртуально отлупить всех по мордасам этой вещью — пощечина, которой нам всем не хватает время от времени. Наслаждайтесь безумием — и вперед на полных парах!»

Дядям, не сумевшим организовать мощную музыкальную карьеру вне DEFLESHED (за исключением драммера Matte Modin, небезызвестного в самых разных экстрим-кругах), сейчас почти пятьдесят, однако олдскульный шведский дэз-трэш-грайнд они наяривают с таким озверением, как будто перерыва и не было, и с репточки после условного Fast Forward вернулись лишь позавчера.

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2 комментария

  • Алексей написал(а):

    Вот это то, что надо, прям по классике, красавцы старички!!! Маттэ Модин ваще красава, помнится даже возможно Настя (а может и нет) 666 лет назад на страницах какого-то культового чтива называла его «заржавелой драм-машинкой» (во времена его дел в Дарк Фьюнерал)http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Green написал(а):

    Рубиловая моща! Одобряю)

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