My Great Guilt
14.07.2023

Пост-NIGHTSIDE GLANCE на беларуской мове из Грузии: слушаем дебют MY GREAT GUILT

Новинки и новости

С тем, сколько народа поразбежалось/поразъехалось из Беларуси за последние годы, за границами страны, будь то Польша, страны Балтии или вот, скажем, Грузия, воспитывается некая альтернативная Беларусь — где люди говорят на мове, ходят на митинги с бело-красно-белыми флагами, собирают форумы и конгрессы, читают лекции, играют концерты и выпускают диски. Не так давно я уже показывала, чем занимается в Польше DYMNA LOTVA (все тем же: орут, страдают и бухают). И вот еще пример. MY GREAT GUILT.

Этот проект появился еще в Минске, лет пять тому, из экс-музыкантов NIGHTSIDE GLANCE и друзей из блэкушщно-творческой тусовки. Запрягали, однако, долго; после 2020-го ребята разъехались, и сейчас основная дислокация, получается, Грузия.

Свой релиз Pačatak Zaćmieńnia, выходящий в сентябре на лейбле Sleaszy Rider, они, тем не менее, принципиально записали на родном языке; это пост-метал/атмосферик блэк; снова страдания и меланхолия — под фоновый аккомпанемент саксофона и барабанную работу, наверное, лучшего и самого универсального драммера Беларуси Яна Аладова.

Смотрим видео на титульную тему, желаем удачи, грустим.

Количество просмотров: 40

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *