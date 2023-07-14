Пост-NIGHTSIDE GLANCE на беларуской мове из Грузии: слушаем дебют MY GREAT GUILT

Пост-NIGHTSIDE GLANCE на беларуской мове из Грузии: слушаем дебют MY GREAT GUILTНовинки и новости
С тем, сколько народа поразбежалось/поразъехалось из Беларуси за последние годы, за границами страны, будь то Польша, страны Балтии или вот, скажем, Грузия, воспитывается некая альтернативная Беларусь — где люди говорят на мове, ходят на митинги с бело-красно-белыми флагами, собирают форумы и конгрессы, читают лекции, играют концерты и выпускают диски. Не так давно я уже показывала, чем занимается в Польше DYMNA LOTVA
(все тем же: орут, страдают и бухают). И вот еще пример. MY GREAT GUILT.
Этот проект появился еще в Минске, лет пять тому, из экс-музыкантов NIGHTSIDE GLANCE и друзей из блэкушщно-творческой тусовки. Запрягали, однако, долго; после 2020-го ребята разъехались, и сейчас основная дислокация, получается, Грузия.
Свой релиз Pačatak Zaćmieńnia, выходящий в сентябре на лейбле Sleaszy Rider, они, тем не менее, принципиально записали на родном языке; это пост-метал/атмосферик блэк; снова страдания и меланхолия — под фоновый аккомпанемент саксофона и барабанную работу, наверное, лучшего и самого универсального драммера Беларуси Яна Аладова.
Смотрим видео на титульную тему, желаем удачи, грустим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
Читайте также:
- Фото: Хэллоуин в «Брюгге». MORUGA, SAMELI, EVTHANAZIA, NIGHTSIDE GLANCE, PLEMЯ
- Нечисть в «Брюгге»: MORUGA, SAMELI, EVTHANAZIA, NIGHTSIDE GLANCE, PLEMЯ
- Фото: THY DISEASE, NIGHTSIDE GLANCE, EXIST-M, EXEGUTOR в Джек-клубе
- THY DISEASE, NIGHTSIDE GLANCE, EXIST-M, EXEGUTOR, KEZIK в Джек-клубе. Воскресный угар
- Фото: презентация альбома NIGHTSIDE GLANCE в «Репаблике» с RAVEN THRONE и INFESTUM
- NIGHTSIDE GLANCE, INFESTUM, RAVEN THRONE в «Репаблике». Кто на свете всех милее, всех чернушней и белее
- Эксклюзивная премьера: сингл нового альбома NIGHTSIDE GLANCE «On The Wrong Side»
- Новогодние истории от метал-музыкантов. «Все что было съесть — съели, выпить — выпили. А тут волки голодные… Короче, все умерли»
- Фото: прощальный метал-концерт «Реактора». THELEMA, SOULSIDES, IMPRUDENCE, ZNICH, NIGHTSIDE GLANCE
- Дударскi фэст, Пятница 13… все сразу
Обновления
-
Dave Mustaine объяснил, в чем разница между ранними MOTLEY CRUE и METALLICA. Спойлер: ее почти нет
-
Ozzy Osbourne не в состоянии ехать на «золотой» фест Power Trip
-
CRYPTOPSY завлекают новым альбомом. «Это просто удар в рожу!»
-
В DIE APOKALYPTISCHEN REITER остались два человека. «30 июня был для нас очень эмоциональным днем».
-
Фронтмен VOLBEAT Michael Poulsen и Marc Grewe (ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) показали новую группу. «Наслаждайтесь, если можете»
-
Британские исследователи™ выяснили, какой процент посетителей фестов занимается на них сексом
-
Вокалист ATHEIST Kelly Shaefer показал новую группу TILL THE DIRT
-
В совместный тур едут дети музыкантов METALLICA
-
Неожиданный суперпроект: LIVING GATE от парней из OATHBREAKER, YOB, AMENRA, OATHBREAKER, CHURCH OF RA
-
DETHKLOK выпускают новый альбом — плюс смотрим трейлер следующего «Metalocalypse»!
Комментарии
b4w:
Ad Noctum написал(а):
Достойно, достойно. Местами напоминает World Funeral. Похоже, Мортус растолковал Моргану, что чума, сатана и средневековье продаются лучше, чем танч…
Vivaldi Death:
Повеселитесь: это Kristian Valen замутил весьма недобрую пародию на Оззи. Напару с Литой Форд,с которой Оззи лет 200 назад и спел эту песню. Вален очень востребованный и тал�…
Кекенштейн:
Anti-Poser:
Vivaldi Death написал(а):
Что то мэтров на старости тянет на умопомрачительные откровения.И чем они старше и ближе к маразму-тем откровения мощнее и мощнее.Не соглас…
Thon:
Ярс:
Станислав Буй написал(а):
Я СТАС БУЙ Король панк рока мой новый альбом в деревне у дедушки рвет всего Оззи
Витя написал(а):
Дорогой Оззи! При всём уваже�…
Juris:
феноменально-банальный соц.опрос, фи…. вот у датчан подход прагматичнее в разы всегда был htt…
Vivaldi Death:
Что то мэтров на старости тянет на умопомрачительные откровения.И чем они старше и ближе к маразму-тем откровения мощнее и мощнее.Не согласен с ним; блэк различим с�…
Другой Александр:
Soul Grinder — Filth Encrusted
Трэшак с женским вокалом. Слушать можно и нужно. А вот фотку вокалистки лучше в сети не искать и не смотреть…
Алексей:
Когда ГалаХер успевает обрастать или это парик? Вот бы у меня так скоропостижно рос хаер.…
Anastasiya:
Vivaldi Death написал(а):
Ну ладно,Озя НЕ СМОГ и не поехал.А я тут случайно откопал интересный видос.Это на сцену на каталке,с опухшими синими ногами и одышкой,период�…
Vivaldi Death:
Ну ладно,Озя НЕ СМОГ и не поехал.А я тут случайно откопал интересный видос.Это на сцену на каталке,с опухшими синими ногами и одышкой,периодически хватающегося за г�…
Merzbow:
Vile написал(а):
Merzbow написал(а):
Состав интересно меняется всё по той же причине по которой ушли Спарки, Кевин и Джейсон?)
в начале карьеры смена состава это норм…
Добавить комментарий