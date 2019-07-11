POSSESSED, Jeff Becerra: «Я считаю, сейчас золотой век дэз-метала»

Долгожданный альбом POSSESSED Revelations Of Oblivion вошел в нашу почетную пятерку лучших тяжелых релизов полугодия, а значит, здесь, как и среди метал-фанатов по всему миру, недовольных новой работой Джеффа не осталось — и опасения, мол, кроме скучной старперской ностальгии, мы ничего не услышим, не подтвердились. Сам маэстро Becerra также считает, что лучшие времена дэз-метала принадлежат не в 90-м, не нулевым, а настали прямо сейчас!

«Невероятно, что происходит сейчас, сколько замечательных групп играют death metal, старых и новых. Я бы назвал это золотым веком, аналогично золотому веку джаз-музыки. Дэз — один из самый восхитительных жанров сегодня, если не самый продвинутый среди всех. Натренированное ухо может отследить массу направлений, в которых одновременно движется, развиваясь и процветая, эта музыка: техничный дэз-метал, готический, викинг-дэз и многое-многое другое. Ресурсов для подпитки и вдохновения предостаточно. И это великолепно. Какого только увлекательного дерьма не происходит под солнцем».

Джеффу 15 июня исполнился 51 год, и сейчас он, судя по соцсетям и интервью, также чувствует себя гораздо лучше, чем когда-либо ранее — особенно после инцидента с вооруженным ограблением в 1989 году, навсегда приковавшим музыканта к инвалидному креслу. (Тогда два парня, заметив крупную купюру в руках Джеффа, который решил купить сигарет по пути с работы, попытались отобрать его деньги; завязалась драка, после чего в него выстрелили дважды. Пуля из 9-миллиметрового пистолета пробила грудь, легкие, раскрошила ребра и застряла в позвоночнике; второй выстрел попал в руку, которой Джефф заслонил лоб; на третьем выстреле оружие дало осечку, и грабители, поняв, что слишком шумят, в панике побежали прочь, попутно стреляя в сторону музыканта. Он лежал, истекая кровью и притворяясь мертвым, почти час.)

«Последующая пятилетка далась мне трудно, — вспоминает он, — по сути, я старался убить себя алкоголем и наркотой. Я жил один, слушал тонны демо-лент, которые мне присылали, сочинял музыку и получал тысячи писем от фанатов, которые просили вернуться на сцену. Мне также этого очень хотелось — но и не только. Хотелось сделать в жизни что-то еще. Честно говоря, я никогда не мечтал проснуться 5о-летним мужиком, которых эти полвека только и делал, что играл сатанинский дэз-метал. Я преодолел свой страх учебы, окончил с отличием колледж, стал вебмастером. За три с половиной года я завершил четырехлетний учебный курс. Потом женился, у нас родились двое замечательных деток. Дальше развелся — и тут уж настало время возвращения в строй POSSESSED. Знаете, трудно сохранять семейные отношения, когда ты все время в турах, — так что, в общем, надо что-то выбирать, чем-то жертвовать. Но у нас с бывшей отличные дружные отношения. Так что все теперь хорошо: у меня есть чудесные детишки и группа, и все на свете».