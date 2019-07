POSSESSED, Jeff Becerra: «Я считаю, сейчас золотой век дэз-метала»

Долгожданный альбом POSSESSED Revelations Of Oblivion вошел в нашу почетную пятерку лучших тяжелых релизов полугодия , а значит, здесь, как и среди метал-фанатов по всему миру, недовольных новой работой Джеффа не осталось — и опасения, мол, кроме скучной старперской ностальгии, мы ничего не услышим, не подтвердились. Сам маэстро Becerra также считает, что лучшие времена дэз-метала принадлежат не в 90-м, не нулевым, а настали прямо сейчас!

В этот день родились 1950 - Eric Carr (KISS) †



1954 - Eric Adams (MANOWAR)



1967 - John Petrucci (DREAM THEATER)



1969 - Jesse Pintado (TERRORIZER, NAPALM DEATH, LOCK UP) †



1974 - Sharon den Adel (WITHIN TEMPTATION)



1975 - Maurizio Iacono (EX DEO, KATAKLYSM)



1985 - Daniel "Dan" Presland (NE OBLIVISCARIS)