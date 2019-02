Последняя вечеринка у старичков: секс, метамфетамин, труп

«Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young to Die!» — назывался альбом JETHRO TULL, но это явно не про престарелую супружескую пару из Миннесоты, которая оказалась не слишком стара ни для рок-н-ролла, ни для смерти. История вышла не то чтобы забавная — но кто знает, как мы умрем? Возможно, это и не худшая версия.

В общем, на прошлой неделе был арестован некий Duane Arden Johnson 58 лет. Он сам вызвал полицию и сказал, что его жена, 69-летняя Debra Lynn Johnson, умерла.

Первое, что увидели полицейские, — надпись «Death Parde God Hell», изображенная красной краской на двери. Затем — труп женщины, которую благоверный накануне забрал из дома престарелых. Дебра была больна: она перенесла два инфаркта, страдала от высокого давления и диабета, а также психического расстройства, из-за которого принимала таблетки. По словам мужа, она сама попросила увезти ее домой, чтобы умереть. Но не мирно-спокойно, а по рок-н-роллу.

Так, старички врубили на полную любимую песню женщины «Metal Health» QUIET RIOT, приняли метамфетамин и занялись сексом. Через какое-то время Дебре стало плохо (свои лекарства она, конечно, принимать перестала); она не могла ни есть, ни пить, поэтому муж набирал снега и увлажнял ее губы. После случились конвульсии, и она, отказавшись от медпомощи, умерла. Ну а мужа арестовали, попутно обнаружив в жилище супругов внушительный оружейный арсенал.

..Мы вот давеча обсуждали с друзьями, какие кого пугали книги или фильмы. И пришли к выводу, что страшней всего, наверно, произведения, приближенные к реальности. Если реальность такова, как, к примеру, в этой истории.