После тебя хоть потоп. Премьера нового сингла MONO

Сюрреалистично-страстные японские пост-рокеры MONO анонсировали выпуск десятого альбома под названием Nowhere Now Here в конце января 2019, решив таким образом отметить 20-летний юбилей коллектива. Ну а чтобы как-то разбавить томительное ожидание себе и фанатам, презентовали сегодня первый сингл релиза, After You Comes The Flood, создав по такому случаю не то что даже клип, а целый мини-фильм. Смотрим!

, рубрика(и): Быстрые новости

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