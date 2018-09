После тебя хоть потоп. Премьера нового сингла MONO

Сюрреалистично-страстные японские пост-рокеры MONO анонсировали выпуск десятого альбома под названием Nowhere Now Here в конце января 2019, решив таким образом отметить 20-летний юбилей коллектива. Ну а чтобы как-то разбавить томительное ожидание себе и фанатам, презентовали сегодня первый сингл релиза, After You Comes The Flood, создав по такому случаю не то что даже клип, а целый мини-фильм. Смотрим!