Сюрреалистично-страстные японские пост-рокеры MONO анонсировали выпуск десятого альбома под названием Nowhere Now Here в конце января 2019, решив таким образом отметить 20-летний юбилей коллектива. Ну а чтобы как-то разбавить томительное ожидание себе и фанатам, презентовали сегодня первый сингл релиза, After You Comes The Flood, создав по такому случаю не то что даже клип, а целый мини-фильм. Смотрим!
После тебя хоть потоп. Премьера нового сингла MONO
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Mono
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1963 - Paul Speckmann (MASTER, etc.)
1966 - Kenneth Robert "Ginger Fish" Wilson (ROB ZOMBIE, ex-MARILYN MANSON)
20 релизов сентября
Madder Mortem Marrow
Aborted TerrorVision
Suicidal Tendencies Still Cyco Punk After All These Years
Voivod The Wake
Korpiklaani Kulkija
Deicide Overtures Of Blasphemy
Clutch Book Of Bad Decisions
Krisiun Scourge Of The Enthroned
Grave Digger The Living Dead
Monstrosity The Passage Of Existence
Vreid Lifehunger
A Forest Of Stars Grave Mounds And Grave Mistakes
MaYan Dhyana
Archgoat The Luciferian Crown
Pig Destroyer Head Cage
Wolfheart Constellation Of The Black Light
Anaal Nathrakh A New Kind Of Horror
Riverside Wasteland
Pantheist Seeking Infinity
Pyrexia Unholy Requiem
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