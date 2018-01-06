Порвать «днище». EORA, CHALLENGER DEEP, FULL LUNGS в Минске

Концертный сезон 2018 объявлен открытым! Так, придав туманной субботе флер истеричности, клуб «ili» посетила пост-хардкор/эмо/скримо братия в составе FULL LUNGS, CHALLENGER DEEP и EORA.

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin



Главный смотритель/охранник клуба светил на входе свежим «фонарем»; меню бара, за стойкой которого бодро сновал парнишка с модной эмо-стрижкой, пополнилось настойками по 2.5; гардероб работал по «талонам» (первый раз сдать шмотку — бесплатно; если выходишь покурить — 50 коп. за услугу «забрать-повесить обратно»), а публика — большей частью студенты, скромные хипстеры и ботаны-программисты — заполнила тесный подвальчик почти по крышечку. Душевно, как дома!

Больше всего я, конечно, ждала CHALLENGER DEEP. Ласково именуемая в народе «днищем», эта группа — пожалуй, лучшее, что есть в отечественном пост-метал-хардкоре: увлекательная и атмосферно-многомерная музыкально, ошеломительная — эмоционально, зрелищная — концертно; всегда на грани, на обрывке нерва, загоняющая в ступор и растворяющая, разлагающая душу на радужные трупные пятна.

Начало года у группы пошло с так себе новостей: после 9 лет совместной работы из «челленджера» ушел гитарист Саша Пушкин (чуть ранее прикрывший свой проект MARIE CHANTE. Говорят, история стара аки говняха мамонта: женился, семья, смена приоритетов, такое) — по сути, этот концерт стал его прощальным, и хотя вокалист Антон несколько раз повторил «ну ладно, уходит и уходит, всем по#уй», ему самому, очевидно, сделалось слегка грустновато. Как бы там ни было, в марте у «днищ» запланирован еще один большой гиг, а затем нам обещают альбом… так что, видимо, потерю все же как-то переживут.

Выступили CD хоть и кратко, но как всегда, неистово — пускай даже и не надрываясь в полную силу, а поддерживая атмосферу этакого «междусобойчика для своих». Их музыка просто-таки не способна идти мимо. Не цеплять. Оставлять в «Indifference». Поэтому даже небольшой сет, вне сомнений, стоил того, чтобы не променять субботу на что-то еще.

Впрочем, судя по реакции зала, основной фишкой вечера все же были EORA — скримо-коллектив из Кирова с небольшой пока дискографией, но при этом располагающий толпами поклонников, черпающих озарение, особый месседж и душевную боль в русскоязычной лирике банды. «Жизнь проносится мимо / Под светом ночных фонарей / А мы снова заперты в клетки / Настенных календарей». Причем вокалисту Стасу не пришлось особо трудиться и петь: едва россияне отстроились, на сцену тут же начали выпрыгивать люди и истошно орать в микрофон. Зал гудел и месился — и только сами EORA, прибывшие в Минск не в полном составе, вели себя пассивно и как-то вроде бы отстраненно, проявляя активность лишь когда особо рьяные ноги выдирали очередные шнуры и крушили хитросплетение проводов на маленькой сцене.

Достаточно отчужденно смотрелась также первая команда вечера — FULL LUNGS, ненавязчивая, почти задорная панк-роковая основа материала которых (диссоциативно переплетенная с царапучим напористо-визжащим скримо), казалось бы, должна способствовать разудалому безумию и угару. Но… нет. Не способствовала. И публика, и группа провели этот сет под флагами интровертности, хотя играли ребята здорово, и улыбались своему чему-то сердечно. А придя домой, немедленно захотелось переслушать дебютник FULL LUNGS Extinction — ибо, как писал кто-то из комментаторов на ласт.фм, «Альбик дико зае#батый и мощный. Как Цой, только лучше!» И я прям не знаю, что тут добавить.