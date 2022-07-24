Полуживой, полухолодный, свежеприготовленный: слушаем новинку WITCHERY «Storm Of The Unborn»Блог
Самый известный, сейчас уже ставший классическим альбом ветеранов шведского олдскульного сатанически-оккультного дэз-блэк метала WITCHERY назывался Dead, Hot And Ready (1999). С переменным успехом, минимально разнообразя стиль, меняя по пути состав (в разные годы в группе были задействованы такие персонажи как Emperor Magus Caligula, Legion, Martin Axenrot, Sharlee D’Angelo — игравший со стартового 1997-го и оставивший свою бас-гитарную должность в этом году), скрипя старым железом и ржавым, нарочито корявым неприлизанным звуком, мужики добрались до 2022-го, и через пару дней выпустят восьмой полноформатник Nightside.
Свежевыпущенный трек с лирик-видео «Storm Of The Unborn» на контрасте с горячим и мертвым скорей полужив и полухолоден: среднетепмово-грузно переваливаясь через риффовые валуны, скрежеща вороньим скримом Angus Norder, тема заползает в сознание медленно и… остается липким специфическим послевкусием.
Впрочем, не то чтобы весь альбом будет таким. В доказательство — еще два новых трека «Popecrusher» и «Witching Hour». Бодро, живенько, VENOM’но. Олдскулерам в коллекцию.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 118
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Комментарии
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