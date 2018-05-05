Польские активисты сорвали концерт MARDUK, сломав водопровод

Концерты блэк-метал команд в наше время все больше напоминают зону военных действий — только если раньше злобные блэкари жгли церкви и резали кого попало, сейчас они все больше отбиваются, отстаивая свои права на концертные выступления. Черный пиар, тем не менее, никому не мешает — и если концерты таки проходят, солдауты случаются часто: ибо кто знает, не в последний ли раз?.. Так, MARDUK, выпускающие в июне Викторию, 29 апреля с трудом прорвали оборону в Стокгольме, отыграв мегааншлаговый сет в связке с TAAKE. Однако польские активисты, взявшиеся за дело на этой неделе в городе Жешув, оказались хитрее шведских. И проникли в святая святых: туалеты.

цензура запреты на рок и метал музыку Marduk Кстати, на этот раз противились «мардукам» вовсе не антифа — и даже не те, кому не понравился новый музыкальный курс группы. Заботу о гражданах города взяла на себя консервативная партия «Право и справедливость» (она же PiS, она же одна из наиболее влиятельных и неадекватно-упоротых политических сил в стране), потребовав от организаторов отмены концерта — билеты на который, что не удивительно, целиком и полностью были распроданы. «Пропаганда сатанинского контента». Нельзя. Срочно запретить. А лучше расстрелять.

цензура запреты на рок и метал музыку Marduk Клуб и орги, тем не менее, не поддались давлению и от планов не отказались. Тогда случилось непредвиденное: в день перед концертом неизвестный проник в клуб и выломал кусок водопроводной трубы с водомером. Орги не сдавались еще сутки: к площадке были доставлены портативные туалеты, умывальники и средства пожаротушения, а также — на случай, если вандалы не угомонятся — предусмотрительный генератор. Однако тут уже вмешались местные власти: силами Санэпидемстанции клуб «Life House» был закрыт до восстановления подачи проточной воды.

цензура запреты на рок и метал музыку Marduk Неудивительно, что другие клубы городка не рискнули принять опальных шведов (с ними за компанию прибыли польская ARKONA, INFERNAL WAR, RAGNAROK): давление со стороны политиков, чиновников и активистов было, по словам промоутеров, беспрецедентно, да и сантехники на длинных выходных приезжают небыстро.

Кто умеет читать по-польски, вот предыстория и история в оригинале. Ну а все остальные могут только вздохнуть о цензуре: похоже, в этом вопросе нынешняя Польша оглядывается скорей на Восток, чем на Запад.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 63

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Метал по-майски: куда сходить в Минске этой весной

С одной стороны, конечно, сезон дач, клещей, шашлыков и пьянок на природе. С другой - несмотря на отсутствие явных звезд этой весной, минским клубам и организаторам метал-мероприятий таки есть что предложить в...

Close