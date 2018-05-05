Польские активисты сорвали концерт MARDUK, сломав водопровод

Концерты блэк-метал команд в наше время все больше напоминают зону военных действий — только если раньше злобные блэкари жгли церкви и резали кого попало, сейчас они все больше отбиваются, отстаивая свои права на концертные выступления. Черный пиар, тем не менее, никому не мешает — и если концерты таки проходят, солдауты случаются часто: ибо кто знает, не в последний ли раз?.. Так, MARDUK, выпускающие в июне Викторию, 29 апреля с трудом прорвали оборону в Стокгольме, отыграв мегааншлаговый сет в связке с TAAKE. Однако польские активисты, взявшиеся за дело на этой неделе в городе Жешув, оказались хитрее шведских. И проникли в святая святых: туалеты.

Кстати, на этот раз противились «мардукам» вовсе не антифа — и даже не те, кому не понравился новый музыкальный курс группы. Заботу о гражданах города взяла на себя консервативная партия «Право и справедливость» (она же PiS, она же одна из наиболее влиятельных и неадекватно-упоротых политических сил в стране), потребовав от организаторов отмены концерта — билеты на который, что не удивительно, целиком и полностью были распроданы. «Пропаганда сатанинского контента». Нельзя. Срочно запретить. А лучше расстрелять.

Клуб и орги, тем не менее, не поддались давлению и от планов не отказались. Тогда случилось непредвиденное: в день перед концертом неизвестный проник в клуб и выломал кусок водопроводной трубы с водомером. Орги не сдавались еще сутки: к площадке были доставлены портативные туалеты, умывальники и средства пожаротушения, а также — на случай, если вандалы не угомонятся — предусмотрительный генератор. Однако тут уже вмешались местные власти: силами Санэпидемстанции клуб «Life House» был закрыт до восстановления подачи проточной воды.

Неудивительно, что другие клубы городка не рискнули принять опальных шведов (с ними за компанию прибыли польская ARKONA, INFERNAL WAR, RAGNAROK): давление со стороны политиков, чиновников и активистов было, по словам промоутеров, беспрецедентно, да и сантехники на длинных выходных приезжают небыстро.

Кто умеет читать по-польски, вот предыстория и история в оригинале. Ну а все остальные могут только вздохнуть о цензуре: похоже, в этом вопросе нынешняя Польша оглядывается скорей на Восток, чем на Запад.