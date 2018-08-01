Полет над гнездом Ансельмо. Новое видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS на тему психбольнички

Любопытный мини-фильм на песню «Choosing Mental Illness» из альбома PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS’ Choosing Mental Illness As A Virtue сняла подруга жизни Фила Кейт. По сути, это трибьют-аллюзия на фильм «Пролетая над гнездом кукушки», созданный в середине 70-х Милошем Форманом и ставший легендой, культом и бесценным кладом мирового кинематографа на все времена. Не в последнюю очередь, конечно, благодаря гению Николсона. В апреле этого года Форман ушел из жизни — ну и клан Ансельмо решил: замутим в клипе психбольничку-аналог.

клипы Phil Anselmo «Видео базируется на одном из моих любимейших фильмов о жесткаче психических заболеваний, — сознался Фил, — мне лично эта борьба очень близка, и зачастую я сам ощущаю себя, как Патрик Макмерфи, которого изображаю в этой истории.

Название альбома Choosing Mental Illness As A Virtue ожидаемо породило массу вопросов, однако будьте уверены: я крайне серьезно отношусь к теме психического нездоровья. Особенно по той причине, что подобные болезни часто не лечат. Досмотрите клип до конца: там содержится кое-какая информация, что может быть полезна вам лично. Или кому-то из знакомых и близких».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 02.08.2018 в 10:49

    Какая-то странная песня. А фильм да, культ! Надо будет пересмотреть.

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