Погружение в андеграунд! Экстрим-хардкор-краст вечеринка в клубе «Snug Harbor»

Итак, настал волнующий момент, когда я все-таки решила узнать: существуют ли в американской глубинке достойные аналоги групп SAMELI, DRACULA и AILLION, или хотя бы жалкие подобия ярких представителей буйноцветующего белорусского андеграунда из числа завсегдатаев клубов Doodah King или, мир его праху, ili. Так, в Шарлотт был обнаружен альтернативный клуб Snug Harbor, расположенный в тусовочной части города, окутанной ароматами бургерных и бильярдных. В субботний вечер по цене в 10 у.е. за билет выступали ребята с нелегкой, судя по надрывному ору, судьбой: WHISPERING MAN, TORCH RUNNER и портлендский хэдлайнер THE BODY.

Начали поздно: в 10 вечера, не волнуясь, что детское время давно исчерпалось. Все равно в клубе строго 18+, и для посетителей, и для музыкантов. Это одно из ограничений для выступающих коллективов — и не единственное. Создатели клуба позиционируют себя и заведение как тонких ценителей искусства — мол, оно должно исцелять и поддерживать в человечестве лучшее. А не умеешь творить — подыхай как говно.

Так, на своем сайте они сразу предупреждают, кому не стоит тратить время и силы, подавая заявки: «Jam Bands, Party/Cover Bands, Nu:Metal, Neo-Grunge, Commercial Pop/Country/Rock, Smooth Jazz, Screamo/Grindcore/Rap-core». Хотя первая выступавшая команда, WHISPERING MAN, работающая в жанре агрессивно-надрывного хардкор-краста, очевидно кое-что взяла и из грайнда, и из скримо. Но им можно. Они в «харборе» постояльцы.

Народу собралось, наверно, с полсотни — и толкотня под сценой (хотя как сказать «под»… сцена в клубе довольно условна) началась с первой же темы, когда парни закричали и замолотили со всей дурной мочи. Неплохая команда, напористая. Но не самели таких миллион.

Клуб в целом, кстати, во многом напомнил Doodah King: миллион мелких деталей, каких-то наклеек, черепочков, картинок, паутинок, рисунков. Большой бар (и еще один во дворике клуба) с демократичным по американским меркам ценником: пиво — $3.50, крепач — от $5, коктейли — от $10. Причем бармен в смешных стоунерских очках периодически выпивал за компанию с посетителями.

Антураж, со всей любовью к косточкам и пиратским артефактам, более всего ассоциировался с обителью аборигена на необитаемом острове, создающего уют из обломков кораблей и останков. Света в зале практически нет: пара тусклых ламп, пара фонарей в углу над сценой. Атмосферно. Уютно. Фотографировать невозможно.

Зато звук на всех трех выступлениях был ничего: страшно громко (впрочем, это беда всех небольших помещений), но разборчиво, четко. И народ в первых рядах, отдавая дань стараниям и усилиям, слэмился от души. Пили как-то скромно — возможно, мешала вывеска над дверями: «Don’t drink and drive».

При всем трепетном отношении к искусству с музыкантами в Snug Harbor не очень-то церемонятся: гримерок в клубе нет, инструменты ребята бессистемно сваливают в проходе между сценой и туалетами. Что, впрочем, ни одной из банд не помешало выступить четко и своевременно. С публикой ни одна из них не общалась. Просто приходили и с упоротой злобой делали дело.

Вторыми играли TORCH RUNNER. Они собрались в Гринсборо в 2007 году, выпустили уже, кажется, три лонгплея (последний из которых, Endless Nothing, появился на Southern Lord Recordings в 2014-м) и… практически не отличались от предыдущей команды!

Тот же агрессивный ушераздирающий ор, месилово, хардкорная ярость и танцы под сценой. Очевидно, здесь любят, чтобы все было примитивно, прямолинейно, доходчиво и максимально жестоко. Но… по следам CONVERGE и так уже прошли толпы, давно прокричав обо всяком великом Ничто.

..А вот третья бригада, дуэт THE BODY, действительно зацепил. Диссонантный всепоглощающий, многомерный нойз, мрачный, давящий и презирающий не только жанровые рамки (влияний в творчестве банды не счесть — если вы проберетесь сквозь стену интенсивного гула, и воплей, и расслаивающегося барабанного звука, одновременно исходящего и от установки, и из каких-то иных измерений (не знаю, как они делают такой драм-эффект, но он явно не фонограммный). Очень… насыщенно. Гипнотически. Жутко.

Немолодой толстый мужчина с гитарой, сверлящий микрофон подвыванием/скримом, призывает кошмары. Говорят, на живых выступлениях они меняют набор инструментов: иногда это гитара и барабаны; иногда — только клавишные. Инструментарий не важен. Стиль не имеет значения. Мужики функционируют на уровне подсознания. Вот послушайте один из их последних релизов. И поверьте: оно стоило посещения. Даже если без DRACULA.