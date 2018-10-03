Поездка на METALLICA в Тарту из Вильнюса

Кто не любит Москву и не хочет в Варшаву, но при этом желает увидеть METALLICA с GHOST, есть вариант съездить в Тарту из Вильнюса.

Поездка на концерт METALLICA / BOKASSA / GHOST из Вильнюса на автобусе!

Отправляемся 17 июля от гостиницы «PANORAMA» (адрес Sodų g. 14, недалеко от автобусного и железнодорожного вокзала) в 23:00, собираемся там в 22:30.

Стоимость поездки для одного человека 35€ туда-обратно.

Возвращение обратно в Вильнюс в четверг 18 июля в 23:50.

Чтобы забронировать место в автобусе, пишите rikottt@gmail.com, указывая все ФИО и контактные данные, или смс на номер телефона +370 67828788.

Билеты на фестиваль: 70 €

Расстояние от Тарту до места концерта составляет ~ 10 километров