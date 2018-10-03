Поездка на METALLICA в Тарту из Вильнюса

Кто не любит Москву и не хочет в Варшаву, но при этом желает увидеть METALLICA с GHOST, есть вариант съездить в Тарту из Вильнюса.
Поездка на концерт METALLICA / BOKASSA / GHOST из Вильнюса на автобусе!
Отправляемся 17 июля от гостиницы «PANORAMA» (адрес Sodų g. 14, недалеко от автобусного и железнодорожного вокзала) в 23:00, собираемся там в 22:30.
Стоимость поездки для одного человека 35€ туда-обратно.
Возвращение обратно в Вильнюс в четверг 18 июля в 23:50.
Чтобы забронировать место в автобусе, пишите rikottt@gmail.com, указывая все ФИО и контактные данные, или смс на номер телефона +370 67828788.
Билеты на фестиваль: 70 €
Расстояние от Тарту до места концерта составляет ~ 10 километров
Контакты, обсуждения тут.
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